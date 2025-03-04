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МТС Telecom Platform


04.03.2025 ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме 1
17.06.2024 Павел Таранов, МТС: Telecom Platform позволяет телеком-индустрии экосистемы двигаться быстрее 1
18.03.2024 МТС отказывается от биллинговой системы, которой пользовалась больше 20 лет 1
18.03.2024 МТС запустила Telecom Platform 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

МТС Telecom Platform и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12830 3
Ростелеком 9774 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8782 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2923 1
МегаФон 8978 1
ИКС 321 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 274 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Amdocs 133 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 998 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1962 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7168 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20784 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15853 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 887 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3019 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6664 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1220 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1088 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 378 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 540 1
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 39 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 515 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5094 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1011 1
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 32 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5332 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11249 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24627 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1641 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13844 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 57 3
МТС - The Platform - МТС Ocean 15 2
МТС Integration Platform 2 1
Галактионова Инесса 75 2
Рамина Ольга 5 1
Таранов Павел 1 1
Израиль 2740 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6444 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2772 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 666 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2178 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5867 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29385 1
Ведомости 1031 1
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