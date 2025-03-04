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МТС Telecom Platform
МТС Telecom Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 998 1
|МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 80 1
|MTC Foris OSS - биллинговая система 57 3
|МТС - The Platform - МТС Ocean 15 2
|МТС Integration Platform 2 1
|Галактионова Инесса 75 2
|Рамина Ольга 5 1
|Таранов Павел 1 1
|Израиль 2740 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145752 1
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