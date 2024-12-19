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Рамина Ольга



19.12.2024 «Билайн» в 2025 г. переведет спектр 3G в LTE в 15 субъектах России 1
18.03.2024 МТС отказывается от биллинговой системы, которой пользовалась больше 20 лет 1
18.03.2024 ИИ в разы повысил эффективность планирования сети «Билайн»   1
18.03.2024 ИИ в разы повысил эффективность планирования сети билайн 1
15.12.2014 МТС и Ericsson осуществили первый в России запуск сети LTE с использованием активных антенных систем 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Рамина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
АФК Система ПАО 1797 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 1
ИКС 318 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МегаФон 8805 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Amdocs 132 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
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3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 80 2
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 1
RRU - Remote radio unit - радиомодули 110 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
МТС Telecom Platform 3 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 56 1
Кузнецов Артем 12 1
Галактионова Инесса 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Израиль 2730 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Ведомости 996 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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