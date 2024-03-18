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МТС отказывается от биллинговой системы, которой пользовалась больше 20 лет

Из-за технологического устаревания старой системы и необходимости продавать продукты экосистемы компании, МТС ввела новую телекоммуникационную платформу Telecom Platform.

Отказ от старой системы

МТС сообщила о запуске новой телекоммуникационной платформы, которая предоставляет компаниям экосистемы возможности управления ресурсами и сервисами телеком-индустрии.

Telecom Platform заменит биллинговую систему Foris, которой компания пользовалась больше 20 лет. В течение года на новую платформу будет переведено 30% абонентов, а в течение трех лет на нее перейдут все абоненты МТС.

Эта система принадлежала АО «Энвижн Груп», который был выкуплен у АФК «Система» в 2015 г. за 15 млрд руб. Компания являлась эксклюзивным разработчиком и владельцем биллинга МТС.

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Фото: МТС
Переход МТС на новую телеком платформу обусловлен задачами развития экосистемы и продажи ее продуктов пользователям

Платформа оценивает потребление сервисов и продуктов в режиме онлайн, а также предоставляет возможность управления, предоставления и активации различных сервисов и ресурсов. Первыми для клиентов будут адаптированы возможности персональной настройки интернета и голосовой трафик.

Причины перехода

Основной причиной для запуска и преимуществом Telecom Platform станет развитие экосистемы. В МТС заявили, что этот переход позволит запускать персонализированные предложения для клиентов, а также сделает возможным предлагать существующим клиентам, которые пользуются связью, другие экосистемные продукты без необходимости переходить на новые тарифы.

Платформа также обеспечивает надежность и сокращение времени создания и вывода новых продуктов на рынок до 75% к 2025 г. За счет переиспользования реализованных возможностей оптимизация трудозатрат для новых продуктов может составить до 40%.

«Исторически телекоммуникационные услуги компании базировались на системе Foris с использованием внешнего программного обеспечения. Монолитная архитектура, в основе которой технологии, теряющие актуальность, и накопленный технологический долг не позволяли оперативно запускать новые сервисы для клиентов и подстраивать их под запросы каждого человека», — объяснила причины замены биллинговой системы первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Она сказала, что современная телеком платформа позволит предоставлять клиентам новые экосистемные наборы, учитывая потребности каждого абонента.

У всех свое

У операторов «большой четверки», в которую входят МТС, «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»), Tele2 и «Мегафон», либо биллинговые системы принадлежат самим операторам связи либо они стремятся получить контроль над ними.

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Бизнес

Биллинговой системой «Мегафона» занимается компания Nexign, которая в 2018 г. была выкуплена «ИКС Холдингом». А в 2020 г. «ИКС Холдинг» вошел в состав USM Telecom, которому принадлежит 100% «Мегафона». Таким образом, «Мегафону» стала принадлежать компания-разработчик собственного биллинга.

В 2021 г. Tele2 выкупил за 3,5 млрд руб. научно-производственную фирму «Беркут», которая является поставщиком комплексных решений для роста телеком-бизнеса оператора связи и разрабатывает его биллинговые системы.

Весной 2024 г. «Вымпелком» выкупил права на исходный код ядра биллинговой системы американо-израильской компании Amdocs. Об этом заявила директор по развитию сети радиодоступа оператора связи Ольга Рамина на презентации финансовых результатов компании за 2023 г. Первыми в СМИ на это обратили внимание «Ведомости».

Дмитрий Федонин

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