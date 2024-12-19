«Билайн» в 2025 г. переведет спектр 3G в LTE в 15 субъектах России

Объем мобильного интернет-трафика год к году вырос на 13%, поэтому в 2024 г. «Билайн» сделал особый акцент на использовании инновационных решений при проведении рефармингов — помимо работы над увеличением емкости сети, включая полное переключение спектра 3G на LTE, были проведены рефарминги для улучшения покрытия (Low Band LTE 900). Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Эти меры позволили улучшить качество предоставляемых услуг, а средняя скорость загрузки выросла на 4% год к году. В 2025 г. эта работа будет продолжена.

В 2024 г. «Билайн» провел рефарминг в диапазонах High Band (LTE 1800 и 2100) в 16 субъектах: Вологодская область, Удмуртская Республика, Иркутская область, Кировская область, Мурманская область, Новгородская область, Пермский край, Республика Карелия, Псковская область, Челябинская область, Республика Бурятия, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Марий Эл, Красноярский край, Республика Дагестан, Ставропольский край.

Полный перевод спектра 3G в сеть LTE был реализован в девяти субъектах: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Алтайский край, Волгоградская область, Чеченская Республика, Кемеровская область, Республика Ингушетия, Новосибирская область, Республика Башкортостан. В некоторых других регионах было проведено частичное отключение сети 3G в пользу LTE 2100.

Компания также работала над расширением покрытия сети. Рефарминг LTE 900 был проведен в 12 субъектах: Москва, Московская область, Алтайский край, Брянская область, Республика Северная Осетия-Алания, Владимирская область, Курская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Тульская область, Чувашская Республика, Карачаево-Черкесская Республика. Частично включенный спектр LTE 900 используется еще в восьми субъектах, преимущественно в областных территориях. Особо стоит отметить завершение процесса полного перевода спектра 3G в LTE в Московской области.

Заместитель генерального директора, руководитель технического блока ПАО «ВымпелКом» Валерий Шоржин: «Мобильный интернет стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей, и нагрузка на сети операторов постоянно растет. Одним из ключевых инструментов модернизации инфраструктуры является рефарминг, который помогает увеличить общую емкость сети LTE. В 2025 г. мы планируем провести рефарминг в диапазоне 2100 в 18 субъектах, а также полностью перевести спектр 3G в сеть LTE в 15 субъектах. Кроме того, мы будем продолжать развивать покрытие, проводя рефарминг LTE 900 в 13 субъектах. Помимо этого, мы активно внедряем искусственный интеллект в процессы управления сетью. С помощью ИИ наша «умная сеть» может предсказывать возможные сбои и оперативно выявлять ошибки, что существенно повышает надежность нашего сервиса. Также ИИ помогает нам эффективно перераспределять нагрузку на сеть в часы пик, минимизируя влияние перегрузок и обеспечивая стабильную работу даже в условиях высокого трафика».

Директор по развитию сети радиодоступа ПАО «ВымпелКом» Ольга Рамина: «В «Билайне» мы стремимся к совершенству через инновации. Наш запатентованный метод «шахматное ЧТП» позволяет максимально эффективно использовать доступный частотный ресурс. Благодаря этому подходу каждый клиент получает стабильный доступ к голосовым услугам и интернету. Отдельно хотелось бы отметить, что наряду с внедрением ИИ, по-прежнему ключевую роль в процессе настройки сети играют инженеры. Они реализуют инновационные решения, исследуют возможности оптимизации работы сети и занимаются ее настройкой для синхронизации всех LTE слоев между собой, чтобы обеспечить высокое качество передачи голоса и данных. Это требует значительных усилий и точности, поскольку для рефаминга используется даже минимально возможная полоса».