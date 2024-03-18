МТС запустила Telecom Platform

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске новой телеком платформы, которая предоставляет компаниям экосистемы возможности управления ресурсами и сервисами телеком индустрии. Она заменит биллинговую систему Foris, которой компания пользовалась больше 20 лет. В течение года на новую платформу будет переведено 30% абонентов, в ближайшие три года на Telecom Platform перейдут все абоненты МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Telecom Platform состоит из нескольких частей: оценка потребления сервисов и продуктов в режиме онлайн, а также управление, предоставление и активация сервисов и ресурсов, абонентского профиля. Платформа состоит из автономных стримов, которые комплементарны друг другу и внешним витринам. Первыми для клиентов будут адаптированы возможности персональной настройки интернета и голосовой трафик.

Telecom Platform позволяет создавать новые возможности для развития экосистемы, запускать персонализированные предложения для клиентов, а также предлагать существующим клиентам телекома экосистемные продукты без необходимости переходить на новые тарифы. Платформа также обеспечивает надежность и сокращение времени создания и вывода новых продуктов на рынок до 75% к 2025 г. За счет переиспользования реализованных возможностей оптимизация трудозатрат для новых продуктов может составить до 40%.

«Исторически телекоммуникационные услуги компании базировались на системе Foris с использованием внешнего программного обеспечения. Монолитная архитектура, в основе которой технологии, теряющие актуальность, и накопленный технологический долг не позволяли оперативно запускать новые сервисы для клиентов и подстраивать их под запросы каждого человека. Современная телеком платформа позволит предоставлять клиентам как традиционные мобильные сервисы – голосовая связь, интернет трафик, так и новые экосистемные бандлы, учитывая потребности каждого абонента», — сказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.