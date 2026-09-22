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Индексная книга (каталог) CNews*
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Биллинг OCS Online Charging System система онлайн-тарификации и расчетов с абонентами

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.09.2026 «ПУМА Биллинг» поставит «СберМобайлу» отечественный OCS-модуль 1
22.09.2026 «СберМобайл» продолжает переход на отечественные телеком-решения 1
11.09.2026 VAS Experts представила модель модернизации сетей для запуска мобильных услуг на базе домашнего интернета в Казахстане 1
12.03.2026 VAS Experts и Media-Tel подтвердили технологическую совместимость решений для построения мобильного оператора 1
04.03.2025 ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме 1
11.12.2024 МТС сертифицировала систему онлайн-тарификации 1
19.04.2018 Платформа интернета вещей компании Nexign включена в реестр российского ПО 1
14.04.2005 Siemens представила новые решения для 3G 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Биллинг и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 71 2
Медиа-тел - Media-Tel - Медиа-Майн - Медиа-Байт - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 34 1
МегаФон 10905 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16033 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 559 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 351 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 743 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6521 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29846 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23517 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5328 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14103 1
3GPP - SAE - System Architecture Evolution - EPC - Evolved Packet Core - ePDG - Evolved Packet Data Gateway - PGW - Packet Data Network Gateway 54 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5426 1
MarTech - PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 46 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6618 1
CMP - Connectivity Management Platform - Платформа управления подключениями 22 1
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 51 1
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HSS - Home Subscriber Server - сервер абонентских данных сети 4 1
Data monetization - Монетизация данных 1984 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16589 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23107 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 646 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 768 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36646 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13576 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10319 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2610 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35640 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54578 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1004 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 739 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 224 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1922 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2645 1
МегаФон - Nexign Peter-Service RSS 8 1
МегаФон - Nexign Peter-Service BIS АСР 15 1
Терещенко Артем 50 2
Иванченко Павел 6 1
Ризаев Олег 2 1
Хайретдинов Шамиль 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167857 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5546 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58270 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53936 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11911 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3995 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7086 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1502 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
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