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Файзулин Павел
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|Как «Декатлон» в Казахстане интегрировал кассовый софт в глобальную ИТ-систему 1
Файзулин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Просистемы 3 1
|Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 91 1
|Desport - Decathlon - Декатлон 38 1
|A-Store 5 1
|Lacoste - Лакост 10 1
|CSI Set Loyalty 7 1
|CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 93 1
|Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 181 1
|Франция - Французская Республика 7905 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 1
|Казахстан - Республика 5661 1
|Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
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