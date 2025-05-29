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Файзулин Павел


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Как «Декатлон» в Казахстане интегрировал кассовый софт в глобальную ИТ-систему 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Файзулин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Просистемы 3 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 91 1
Desport - Decathlon - Декатлон 38 1
A-Store 5 1
Lacoste - Лакост 10 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 312 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 33 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3737 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5339 1
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4529 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1451 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1111 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8112 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24936 1
CSI Set Loyalty 7 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 93 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 181 1
Франция - Французская Республика 7905 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 1
Казахстан - Республика 5661 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 212 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2348 1
Fashion industry - Индустрия моды 270 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24866 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6089 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1728 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2281 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5960 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
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