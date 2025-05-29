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Все категории 175734
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A-Store


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Как «Декатлон» в Казахстане интегрировал кассовый софт в глобальную ИТ-систему 1
28.05.2020 В A-Store внедрена фронт-офисная система Set Retail 10 4
16.04.2020 Ритейлеры Казахстана с ПО российской CSI перешли на новую ставку НДС 1
12.03.2013 20 марта в Москве откроется выставка вендинговых технологий VendExpo-Russia 2013 1
19.02.2013 20 марта в Москве откроется выставка вендинговых технологий VendExpo-Russia 2013 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

A-Store и организации, системы, технологии, персоны:

Просистемы 3 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 1
Россети Ленэнерго 1700 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31868 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5164 2
Аксессуары 3971 2
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 73 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1311 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1508 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6134 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68095 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4897 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1448 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13786 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5708 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30556 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24842 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5316 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 93 2
CSI Set Touch 4 1
CSI Set Prisma 19 1
Таланов Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 4
Европа 24385 2
Финляндия - Финляндская Республика 3625 2
Казахстан - Республика 5646 2
Европа Западная 1484 2
Япония 13370 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52591 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 608 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 35 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24798 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3092 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11248 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16723 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2177 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1644 2
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 78 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5023 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 123 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 417 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 526 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7169 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14123 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
Создано именных указателей - 175734.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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