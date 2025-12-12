SafeMobile подтвердил возможность массовой регистрации устройств по технологии ZTE от Aquarius

В рамках технологического партнерства компания Aquarius, российский производитель мобильных устройств с поддержкой Zero-touch enrollment, и SafeMobile объявляют о запуске готового решения для массового автоматического подключения корпоративных Android-устройств. Об этом CNews сообщили представители НИИ СОКБ.

Специалисты SafeMobile успешно протестировали компактный планшет Aquarius R380M, который благодаря прочности, легкому корпусу, поддержке LTE и отечественных операционных систем, является универсальным инструментом для мобильных сотрудников, инженеров и операторов на выезде, Планшет Aquarius R380M — подходит для служб логистики, энергетики, ЖКХ, агропредприятий.

При первом включении устройство автоматически регистрируется в UEM SafeMobile, применяя заданные политики безопасности и устанавливая необходимые приложения без участия пользователя и ИT-специалиста, что позволяет сократить нагрузку на ИT-отделы и минимизирует риски ошибок при ручной настройке устройств.

Благодаря интеграции с SafeMobile массовое развертывание сотен и даже тысяч устройств Aquarius становится быстрым и экономичным процессом.