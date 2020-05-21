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OCS представила в России решение VMware SD-WAN by VeloCloud

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

OCS Distribution представила партнерам-интеграторам, операторам связи и их заказчикам решение VMware SD-WAN by VeloCloudVMware. SD-WAN открывает компаниям новые возможности для повышения производительности приложений, упрощения развёртывания и управления географически распределёнными сетями. OCS является первым дистрибьютором VMware SD-WAN в России.

Решение VMware SD-WAN by VeloCloud включает в себя физические или виртуальные устройства CPE VMware SD-WAN Edge, мультитенантные сетевые шлюзы VMware SD-WAN Gateways и масштабируемую платформу управления VMware SD-WAN Orchestrator.

VMware SD-WAN позволяет с минимальными трудозатратами обеспечить быстрое и надёжное подключение удалённых офисов к корпоративной сети, устраняя такие проблемы на каналах связи, как потеря пакетов, джиттер и увеличение задержки, тем самым гарантируя оптимальную производительность для всех видов трафика, включая голосовые и видеоданные. С помощью технологии Zero Touch Provisioning в рамках географически распределённой инфраструктуры обеспечивается быстрое подключение новых филиалов к корпоративной сети, а технология Dynamic Multipath Optimization (DMPO) автоматически определяет параметры качества работы каналов связи в реальном времени, позволяет задействовать несколько каналов связи одновременно для одного приложения, а также оперативно корректирует ошибки на каналах.

VMware SD-WAN может быть развёрнута поверх существующей сетевой инфраструктуры с минимальными изменениями. Внутри платформы можно размещать различные виртуальные сетевые службы (VNF), что избавляет от необходимости в специализированных устройствах и упрощает ИТ-среду в удалённых офисах.

Компания OCS предлагает VMware SD-WAN всем своим партнёрам-интеграторам, чьи клиенты ищут способы оптимизации распределенной сети и повышения качества подключения удаленных офисов. Решение VMware SD-WAN принесет пользу в ИТ-средах организаций различной направленности, от розничного бизнеса до телекоммуникационных компаний и предприятий тяжелой промышленности. Техническая поддержка данного решения VMware, включая ознакомление с системой и «живое» тестирование, будет осуществляться командой департамента инфраструктурного программного обеспечения OCS, работающей с продуктами VMware с 2005 года.

«Мы рады, что компания OCS Distribution будет осуществлять поддержку VMware SD-WAN. Мы хотим помочь российским компаниям работать быстрее и эффективнее, легче достигать поставленных бизнес-целей. VMware SD-WAN будет способствовать внедрению ведущих сценариев развития бизнеса по всей России за счёт быстрого развёртывания, средств автоматизации и простоты использования», — сказала Александра Эммерлинг-Кузнецова, старший управляющий подразделения VeloCloud компании VMware.

«Вывод нового решения на рынок, особенно комплексного и многофункционального, рассчитанного на крупного территориально распределенного заказчика, это задача непростая, но нам, как value-add дистрибутору с многолетним опытом, она безусловно очень интересна. Это «заряд бодрости» для всей команды и проверка эффективности наших мощностей — возможностей демо-лаборатории, ресурсов для обучения и поддержки наших партнеров», — отметил Сергей Черняев, заместитель директора департамента инфраструктурного программного обеспечения OCS Distribution.

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