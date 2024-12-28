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Рябкин Константин



28.12.2024 Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1
28.12.2024 Эксперты ожидают появления российских СХД уровня enterprise во второй половине 2025 г. 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Рябкин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 2
К2Тех 130 2
Sitonica - Ситоника 3 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 11 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 14 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Intel Corporation 12197 1
ИКС 318 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Крок - Croc 1777 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 37 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 13 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 39 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Галэкс НТЦ - Galex 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 1
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 36 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 684 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Сотников Илья 6 2
Воробьев Всеволод 15 2
Зотов Алексей 42 2
Бутмалай Дмитрий 13 1
Лазуков Станислав 29 1
Кукушкин Егор 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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