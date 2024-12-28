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Sitonica Ситоника



28.12.2024 Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1
27.12.2023 От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы 1
24.09.2019 Подтверждена совместимость линейки серверов Sitonica SR65R с операционной системой «Ред ОС» 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Sitonica и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Крок - Croc 1777 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
Ред Софт - Red Soft 700 1
Рикор Холдинг - Rikor 121 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Cisco Systems 5114 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Gagar>N - Гагар.ИН 31 1
ИКС 318 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Fortinet 387 1
ICL ГК 381 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 23 1
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 9 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
Катунь Электроника 4 1
К2Тех 130 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 11 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 289 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
Desktop computer - Системный блок - системник 435 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Sitonica SR - серия серверы 1 1
Linux OS 9936 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Рикор R-BD - серия материнских плат 1 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Ланит - Treolan Irbis 128 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
Рустамов Рустам 412 1
Любавин Антон 1 1
Маслиев Антон 2 1
Григорьев Дмитрий 21 1
Степанов Евгений 29 1
Рябкин Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
Азия - Азиатский регион 5528 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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