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Индексная книга (каталог) CNews*
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Уральские заводы ФПГ Уральские радиостанции СЭГЗ Сарапульский электрогенераторный завод ЭБИСУ СЭГЗ-Электромаш

Уральские заводы ФПГ - Уральские радиостанции - СЭГЗ - Сарапульский электрогенераторный завод - ЭБИСУ - СЭГЗ-Электромаш

Акционерное общество «Уральские заводы», входящее в состав первой в России финансово-промышленной группы «Уральские заводы», высокотехнологичное предприятие, основанное в Ижевске в апреле 1995 года. Компания проектирует и производит системы профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Компетенции и производственный опыт специалистов предприятия позволяют «Уральским заводам» проводить опытно-конструкторские работы как в интересах заказчиков, так и для собственного развития.
 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 144 дела, на cумму 1 261 001 032 ₽*

Судебные дела (144) на сумму 1 261 001 032 ₽*
в качестве истца (101) на сумму 383 849 293 ₽*
в качестве ответчика (27) на сумму 19 381 481 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.09.2026 Государство забирает себе производителя раций из-за махинаций с госконтрактом 6
31.08.2026 Начался суд над поставщиком китайских раций под видом отечественных в МВД и Росгвардию 4
08.07.2026 «Ростелеком» и УЦСБ договорились о стратегическом партнерстве в сфере кибербезопасности 1
28.05.2026 Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews 1
12.12.2025 Начался суд над гендиректором завода, поставлявшего МВД китайские рации под видом российских 8
26.06.2024 Арестован исполнитель гособоронзаказа, поставлявший зарубежные рации под видом российских 3
05.10.2022 Авиатранспорт будущего: какие электрические самолеты уже покоряют небо 2
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
19.07.2013 МВД России выбрало поставщиков средств радиосвязи, оборудования передачи данных и периферийных устройств 1
17.08.2012 Директором Нижегородского филиала «Ростелекома» назначен Михаил Иванов 1
28.03.2012 У кого государство отобрало частоты. СПИСОК 1
18.01.2010 Средства связи для МВД России на 1 млрд руб.: итоги тендера 2
09.04.2008 Глонасс-Форум: официальные итоги 2
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1
30.09.2003 ЛАНИТ внедрит MBS-Navision в ОАО "СЭГЗ" 2

Публикаций - 15, упоминаний - 36

Уральские заводы ФПГ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11025 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3473 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16051 3
Qtech - Кьютэк 213 3
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 119 3
Астраком - Astracom 5 3
МегаФон 10907 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 370 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1107 2
Eltex - Предприятие Элтекс 288 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 2
Т8 НТЦ 119 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1471 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 2
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 82 2
ИНОТЕХ 3 1
Супертел 21 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 20 1
Вега-Абсолют 7 1
IPG Photonics 22 1
Сигналтек - Signaltec 25 1
Ростелеком - РТК-Электра 26 1
Спектр РС - РС групп - RS Group - Life Tech 10 1
Альвис Плюс 3 1
Fibronics 3 1
Росатом - ТВЭЛ - Т-КОМ 18 1
Напа Лабс - Napa Labs 3 1
Октод 4 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 500 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1847 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3373 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 723 1
Huawei 4705 1
LG Electronics 3745 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 210 1
ИКС 561 1
Softline - Софтлайн 3788 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5822 1
Связной ГК 1401 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 627 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 2
Гранит 57 2
Бизнес-Волна 3 1
НСПК - Национальная система платежных карт 957 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 100 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1079 1
Boeing 1032 1
Евросеть 1421 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 1
ERG - ТрансКом 5 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3598 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6007 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3214 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13841 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3999 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 728 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3680 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3348 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1179 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3085 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6669 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 207 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2361 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4977 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2346 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1306 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 619 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 260 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 879 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 149 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 278 1
МВД РФ ВКУ ЦОУМТС - Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России 11 1
Районные суды РФ 197 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 218 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Электрокабель 13 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1172 7
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2937 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3080 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26259 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7418 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1886 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13578 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33846 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29855 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10802 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10660 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26754 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4190 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9843 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 925 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4537 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6628 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16603 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9685 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3756 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10322 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2612 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6517 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9372 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18230 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5017 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8732 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36663 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1092 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 184 2
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 365 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 37 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3404 2
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 95 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1973 2
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 386 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6895 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10803 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2985 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2496 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5266 2
Уральские заводы ФПГ - Эрика-DMR 3 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1809 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1382 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 37 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 533 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 795 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3724 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 462 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
ИНОТЕХ - Биллинг.РФ - Platex SoftSwitch 1 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 19 1
Nokia Eseries 39 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Caltech Submillimeter Observatory - JCMT - James Clerk Maxwell Telescope - инфракрасный телескоп Джеймса Кларка Максвелла 11 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 27 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центр управления полётами 5 1
Мусин Василий 4 3
Рейман Леонид 1066 2
Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
Шамарин Вадим 3 1
Шурыгин Виталий 1 1
Мирошников Борис 63 1
Орловский Виктор 408 1
Иванов Олег 156 1
Калинин Алексей 77 1
Проскура Дмитрий 31 1
Иванов Михаил 116 1
Иванов Владимир 70 1
Лукошков Дмитрий 64 1
Тихонов Александр 70 1
Пехтерев Сергей 56 1
Бородин Андрей 40 1
Колесников Олег 20 1
Морозов Игорь 59 1
Санадзе Георгий 18 1
Богданов Валентин 25 1
Королева Юлия 3 1
Урличич Юрий 52 1
Ткаченко Андрей 25 1
Солонин Виталий 90 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Ноготкова Елена 26 1
Зобнина Маргарита 54 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Рысин Леонид 2 1
Кураев Иван 15 1
Крамарь Виталий 14 1
Леонтьев Алексей 11 1
Стыцько Виталий 8 1
Носенко Юрий 7 1
Розенблат Михаил 1 1
Русакова Светлана 2 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167926 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47969 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19322 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55019 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 770 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19718 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8663 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 936 3
Европа 25017 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13861 2
Россия - УФО - Свердловская область 1994 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4531 2
Германия - Федеративная Республика 13288 2
Италия - Итальянская Республика 4519 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2325 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1802 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4222 1
Земля - планета Солнечной системы 10898 1
Азия - Азиатский регион 5948 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3156 1
Индия - Bharat 5901 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3371 1
Америка Южная 884 1
Израиль 2870 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 1
Ближний Восток 3167 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1944 1
Франция - Французская Республика 8196 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3066 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3610 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2095 1
Китай - Тайвань 4284 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3232 1
Испания - Королевство 3847 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1740 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1489 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1711 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58293 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21944 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34184 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53952 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3174 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9147 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4815 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5803 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3999 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2352 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2157 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8311 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6144 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3898 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8899 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1903 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3894 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 534 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4459 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6852 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12413 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5832 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10505 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 678 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4662 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5835 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27573 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5651 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6249 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5549 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 493 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5150 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6221 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 595 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2351 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 599 1
Федеральный закон 40-ФЗ - О Федеральной службе безопасности 26 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3024 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 265 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2474 2
РИА Новости 1043 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews - ZOOM.CNews 1912 1
9to5Google 61 1
9to5Mac 70 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8663 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 2
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
МИМ ЛИНК - Международный институт менеджмента ЛИНК 10 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 765 1
РАН - Российская академия наук 2139 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1292 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 404 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 234 1
Связь-Экспокомм 276 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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