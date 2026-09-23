Уральские заводы ФПГ Уральские радиостанции СЭГЗ Сарапульский электрогенераторный завод ЭБИСУ СЭГЗ-Электромаш

Акционерное общество «Уральские заводы», входящее в состав первой в России финансово-промышленной группы «Уральские заводы», высокотехнологичное предприятие, основанное в Ижевске в апреле 1995 года. Компания проектирует и производит системы профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Компетенции и производственный опыт специалистов предприятия позволяют «Уральским заводам» проводить опытно-конструкторские работы как в интересах заказчиков, так и для собственного развития.



СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 144 дела, на cумму 1 261 001 032 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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