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Уральские заводы ФПГ Уральские радиостанции СЭГЗ Сарапульский электрогенераторный завод ЭБИСУ СЭГЗ-Электромаш
Акционерное общество «Уральские заводы», входящее в состав первой в России финансово-промышленной группы «Уральские заводы», высокотехнологичное предприятие, основанное в Ижевске в апреле 1995 года. Компания проектирует и производит системы профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Компетенции и производственный опыт специалистов предприятия позволяют «Уральским заводам» проводить опытно-конструкторские работы как в интересах заказчиков, так и для собственного развития.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 144 дела, на cумму 1 261 001 032 ₽*
СОБЫТИЯ
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Уральские заводы ФПГ и организации, системы, технологии, персоны:
|Мусин Василий 4 3
|Рейман Леонид 1066 2
|Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
|Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
|Шамарин Вадим 3 1
|Шурыгин Виталий 1 1
|Мирошников Борис 63 1
|Орловский Виктор 408 1
|Иванов Олег 156 1
|Калинин Алексей 77 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|Иванов Михаил 116 1
|Иванов Владимир 70 1
|Лукошков Дмитрий 64 1
|Тихонов Александр 70 1
|Пехтерев Сергей 56 1
|Бородин Андрей 40 1
|Колесников Олег 20 1
|Морозов Игорь 59 1
|Санадзе Георгий 18 1
|Богданов Валентин 25 1
|Королева Юлия 3 1
|Урличич Юрий 52 1
|Ткаченко Андрей 25 1
|Солонин Виталий 90 1
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
|Ноготкова Елена 26 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Мирошников Дмитрий 9 1
|Рысин Леонид 2 1
|Кураев Иван 15 1
|Крамарь Виталий 14 1
|Леонтьев Алексей 11 1
|Стыцько Виталий 8 1
|Носенко Юрий 7 1
|Розенблат Михаил 1 1
|Русакова Светлана 2 1
|Кокорев Сергей 1 1
|Козляев Леонид 1 1
|Килин Александр 1 1
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