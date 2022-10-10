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Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
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TEGRUS и Factory5 стали партнерами

Российский системный интегратор, поставщик ИТ-услуг TEGRUS и российский разработчик программного обеспечения для промышленности Factory5 подписали соглашение о партнерстве. Компании объединят усилия в продвижении и внедрении комплексных решений на основе интеллектуального анализа больших данных для российских промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители TEGRUS.

Партнерство с Factory5 позволит TEGRUS предлагать заказчикам из промышленного кластера современные отечественные решения и услуги в области интеллектуального анализа данных и управления производственными активами.

В настоящее время компании совместно реализуют ряд пилотных проектов для заказчиков, направленные на интеграцию решений вендора в имеющиеся ИТ-инфраструктуры. Также TEGRUS запускает демо-стенд, где разворачиваются актуальные версии программных решений Factory5. Перед стартом внедрений заказчики могут на практике ознакомиться с продуктами вендора и оценить их функциональность.

«Мы стремимся непрерывно расширять свои компетенции и пополнять продуктовый портфель новыми современными инструментами, услугами и решениями. Мы видим широкие возможности применения платформенного решения F5 в промышленном секторе, энергетике и других отраслях, которые остро нуждаются в импортонезависимых разработках. Мы рады сотрудничеству с Factory5, накопленный отраслевой опыт вендора в сочетании с нашими компетенциями по инфраструктурным решениям помогут заказчикам из промышленного сектора планомерно двигаться в сторону цифровизации, получать бизнес-эффекты и приумножать свои конкурентные преимущества», — сказал Владимир Бочкарев, технический директор TEGRUS.

«Компания TEGRUS обладает репутацией доверенного поставщика, что позволило ей сформировать широкий круг заказчиков, использующих современные комплексные инженерно-технические решения. Наше сотрудничество облегчит выполнение российскими промышленными компаниями задач импортозамещения софта, вне зависимости от того используют ли они уже зарубежное ПО или только подходят к цифровой трансформации бизнес-процессов», — отметил Александр Антипов, коммерческий директор Factory5.

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TEGRUS — российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг. Ключевые экспертизы компании: проектирование, внедрение и поддержка инженерных систем зданий и ЦОД, систем мультимедиа, систем вычислительной инфраструктуры и информационной безопасности, АСУТП, систем связи и передачи данных, ВКС и персональных устройств, а также реализация комплексных проектов по построению инженерной и ИТ-инфраструктуры. TEGRUS располагает собственной тестовой лабораторией, которая позволяет моделировать решения любой сложности с применением оборудования и технологий различных производителей.

Factory5 — российский разработчик решений для комплексного управления производственными активами и интеллектуального анализа больших данных промышленных компаний на базе технологий машинного обучения.

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