Роботы + ИИ: от физической к цифровой безопасности на производстве (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Большинство производственных операций и объектов уже имеют цифровой «отпечаток», что порождает ряд новых возможностей и рисков. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в рамках мониторинга трендов цифровой трансформации промышленности изучил вклад робототехники и технологий искусственного интеллекта в обеспечение безопасности различных типов на предприятиях. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Контекст исследования: роботизация коррелирует со снижением уровня производственного травматизма, при этом сопряжена с ростом киберугроз, минимизировать которые пытаются, в том числе, с помощью решений на основе ИИ. В обновленном в 2025 г. стандарте ISO 10218 (базовый свод норм безопасности для промышленной робототехники) впервые включены требования, связанные с кибербезопасностью.

Главные выводы

Показатели новых установок роботов в последние годы находятся на исторических максимумах: более 500 тыс. в 2021–2024 гг., как отмечают в Международной федерации робототехники. Внедрение роботизированной техники и смежных технологий позволяет выстроить комфортную и безопасную для человека среду, освободить его от опасных, вредных или рутинных операций. На данных разных стран экономисты фиксируют наличие положительной связи между внедрением роботов и снижением числа ежегодных несчастных случаев на производстве, включая смертельные исходы. Наиболее яркий пример — Китай, стремительно нарастивший парк промышленных роботов всего за одно десятилетие. Снижение травматизма в КНР (числа случаев, связанных с тяжелыми травмами, смертельными исходами или значительными экономическими потерями) пришлось на период наибольшего роста установок промышленных роботов в 2013–2019 гг.

В целях управления робототехникой, другим оборудованием и обеспечения комплексной безопасности производственных процессов предприятия все активнее внедряют ИИ. Объем рынка ПО на основе ИИ для роботов, 65% которого занимают производственные отрасли, согласно Statista, в 2024 г. превысил 18 млрд долл. В западных экономиках доля программного обеспечения с ИИ для роботов занимает в среднем 8–12% от общего объема рынка ИИ-решений, в Китае — 4,5%. Это один из наиболее передовых и сложных сегментов глобального рынка ИИ.

Внедрение алгоритмов ИИ в системы кибербезопасности может обеспечить более высокий уровень защиты промышленных систем: ущерб компаний, использующих инструменты ИИ, по данным IBM, в среднем по миру составил 3,6 млн против 5,5 млн долл. у организаций, которые пока не внедрили такие инструменты киберзащиты. Однако также не исключена возможность ошибок и причинения ущерба в виде финансовых потерь, нарушенной ИКТ-инфраструктуры, вплоть до физического вреда сотрудникам. В силу потенциально высоких рисков безопасности системы на основе ИИ требуют дополнительного комплаенса в виде сертификации, в частности защиты программных компонентов, напрямую влияющих на «железо». Также набирает популярность страхование робототехники с ИИ от широкого набора инцидентов.