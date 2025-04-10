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Атомная энергетика Реактор РБМК Реактор большой мощности канальный
- Атомная энергетика
- Реактор
- ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением
Атомная энергетика и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Андрей 28 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Кондратьев Андрей 7 1
|Николаева Наталья 21 1
|Иванова Светлана 22 1
|Грызлов Борис 32 1
|Сердюков Валерий 12 1
|Выволокин Дмитрий 2 1
|Савицкий Сергей 4 1
|Якимовец Валерий 4 1
|Шведов Никита 1 1
|Егоров Анатолий 1 1
|Сальников Юрий 2 1
|Иващенко Владимир 1 1
|Линде Илларион 3 1
|Петровская Анна 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
|Российская газета 274 1
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