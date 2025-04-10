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Атомная энергетика Реактор РБМК Реактор большой мощности канальный


 


10.04.2025 Чепецкий механический завод внедрил контроль качества оболочек ядерного топлива c помощью машинного зрения 1
16.01.2025 Резидент «Сколково» разработал технологию выделения изотопа углерода для создания «вечных» батарей 1
05.08.2024 Российские создатели ядерных реакторов перевели СЭД с Oracle на Postgres Pro 1
17.06.2011 Российские АЭС берут курс на безопасность производства 1
19.01.2010 Росэнергоатом подвел итоги работы АЭС в 2009 году 1
22.12.2009 АЭС России вышли на рекордную суммарную мощность 1
04.12.2009 ЛАЭС до конца 2009 года начнет использование ядерного топлива нового типа 2
27.07.2009 Курская АЭС: введено в эксплуатацию противоразгонное устройство защиты турбин 1
31.08.2007 Дан старт строительству ЛАЭС-2 1
26.06.2007 На Курской АЭС сработала автоматическая защита 1
16.11.2006 Проблемы обращения с радиоактивными отходами обсудили в Париже 1
16.11.2006 Проблемы обращения с радиоактивными отходами обсудили в Париже 1
26.04.2006 Чернобыль: 20 лет спустя 1
26.04.2006 Чернобыль: 20 лет спустя 1
17.11.2003 На Смоленской АЭС автоматизировали техобслуживание 1
12.11.2003 На Смоленской АЭС испытывают систему TRIM 1
11.06.2003 Никита Шведов: Эффективность бизнеса зависит от человечности 1
16.07.2001 "ЛАНИТ" внедрила систему оповещения в Центре технической поддержки АЭС с РБМК в ГУП НИКИЭТ 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Атомная энергетика и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 29 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 874 2
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 90 2
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Ростех - Автоматика Концерн 1654 1
Oracle Corporation 6741 1
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AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Fujitsu 2043 1
Canon 1402 1
Sony 6563 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Olympus 467 1
Leica Camera 263 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Nikon 622 1
Dialogic Corp 92 1
Демос 60 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
Siemens AG - Siemens Group 2598 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 409 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 6
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 4
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 131 4
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 40 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 928 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 50 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 1
Hansa - Ханса 114 1
ХПЗ - Харьковский приборостроительный завод имени Т. Г. Шевченко 1 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 1
Украинские энергетические машины - Турбоатом АТ - Харьковский турбогенераторный завод - Харьковский турбинный завод 2 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 2
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