Индексная книга (каталог) CNews*
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Фомченков Георгий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Фомченков Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 376 1
|Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 1
|Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 1
|Докучаев Дмитрий 21 9
|Стоянов Руслан 38 8
|Михайлов Сергей 59 8
|Врублевский Павел 106 6
|Волков Дмитрий 69 1
|Селютин Александр 60 1
|Гусак Александр 1 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Рыбкин Андрей 2 1
|Герасимов Андрей 25 1
|Маурин Владимир 1 1
|Нечовод Дмитрий 5 1
|Скороходов Сергей 2 1
|Голенков Руслан 1 1
|Александров Александр 86 1
|Соловьева Анна 1 1
|Елфимов Виктор 1 1
|Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 1
|Правиков Дмитрий 5 1
|Путин Владимир 3465 1
|Опанасенко Всеволод 139 1
|Мишустин Михаил 791 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 61 1
|Иванов Алексей 164 1
|Сысоев Игорь 41 1
|Мамут Александр 133 1
|Шилов Сергей 101 1
|Сачков Илья 126 1
|Calvey Michael - Калви Майкл 11 1
|Солдатов Алексей 104 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4030 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.