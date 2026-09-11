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Фомченков Георгий

СОБЫТИЯ


11.09.2026 Отсидевший за госизмену бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ пожаловался на конфискацию имущества 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
10.07.2020 Сотрудница ФСБ запрашивала в базах ведомства и раздавала данные сотовых абонентов 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 1
10.04.2019 Знаменитый хакер и экс-майор ФСБ получил шесть лет за госизмену 1
01.04.2019 Соратник осужденных экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил семь лет тюрьмы за госизмену 1
26.02.2019 Экс-сотрудники ФСБ и «Касперского» получили 22 года и 14 лет тюрьмы за госизмену 1
20.02.2019 Экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» хотят посадить на 20 лет за госизмену 1
13.10.2017 Экс-главного эксперта по киберпреступности в ФСБ осудили за взятку 1
03.03.2017 Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Фомченков Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5693 8
Verisign 362 6
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 186 6
I-Defence 4 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 952 1
Yandex - Яндекс 9311 1
9658 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9535 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1009 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 1
RedSys - РедСис 74 1
Assist - Ассист 219 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 924 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8962 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 1
ПСБ - Промсвязьбанк 969 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1948 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3675 9
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 83 8
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 877 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1214 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 3
Судебная власть - Judicial power 2517 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 217 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3708 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4971 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 344 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Военный суд Российской Федерации 1 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 782 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 199 1
Демократическая политическая партия США 123 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35477 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3853 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5553 4
Электронный билет - e-ticket 176 4
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2085 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2064 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3340 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33740 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 648 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1580 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4582 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6592 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1441 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26477 1
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5864 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26128 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9608 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29822 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4497 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 376 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 1
Докучаев Дмитрий 21 9
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18284 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2932 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1155 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
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Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 213 1
Национализация - передача (перевод) в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам 32 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5780 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6835 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12387 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2147 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2465 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11580 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1284 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 1
Forbes - Форбс 1013 1
Bloomberg 1640 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6118 1
РИА Новости 1040 1
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Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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