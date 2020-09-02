ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 миллионов рублей в разработчика виртуальных примерочных

Фонд венчурных инвестиций Rusnano Sistema, созданный совместно АФК «Система» и «Роснано» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестируют 110 млн руб. в российский стартап Texel.

Texel развивает технологию компьютерного зрения в сфере fashion retail, позволяющую покупателю примерять одежду онлайн, а продавцу — увеличить конверсию и снизить издержки, связанные с возвратами одежды. Технология решает проблему различия размерных сеток у производителей одежды, а также ошибок при проведении замеров сантиметровой лентой.

Это третий раунд финансирования для Texel, ранее компания привлекла инвестиции ФРИИ и Marks & Spenсer. Средства, привлеченные в рамках текущего раунда, Texel планирует направить на расширение присутствия на международных рынках.

Компания Texel основана в 2014 г. и за шесть лет представила несколько решений для 3D-сканирования человека. Разработанный командой 3D-сканер Texel Portal MX создает 3D-модель человека за 30 секунд и по точности превосходит ручные обмеры профессиональных портных. 3D-сканеры Texel Portal успешно работают в 15 странах мира — в Европе, США, Азии, на Ближнем Востоке и в Австралии. Клиентами компании сегодня являются крупнейшие ритейлеры и производители одежды, среди них — Marks & Spencer и ТЦ «Белая Дача», холдинг «Восток сервис», а также «Газпромнефть», крупный потребитель спецодежды.

С помощью сканера Texel аккумулировала на своей платформе самую большую базу данных цветных 3D-сканов в мире — более 105 тыс. моделей. Каждый месяц база пополняется более чем на 2 тыс. новых моделей. На ее основе компания создала две ключевые технологии: параметрическую модель тела человека, вычисляющую обхваты фигуры человека по снимкам со смартфонов, и генеративную нейронную сеть, позволяющую примерять одежду онлайн, используя одно фото клиента. Эти технологии, а также накопленные качественные параметрические данные легли в основу сервиса shapometry.com, который в настоящее время проходит закрытое бета-тестирование.

Алгоритм на основе машинного обучения сравнивает антропометрические данные человека с размерными сетками и типовыми фигурами брендов и рекомендует наиболее подходящие вещи различных производителей с учетом обратной связи других пользователей уже купивших данную вещь, а также подходящего фасона и размера покупателя. Возможность виртуально примерить подходящую одежду позволит покупателем экспериментировать со стилем и делиться с друзьями находками. При полной интеграции платформы продавцы могут формировать персональный каталог для каждого покупателя с учетом его предпочтений и особенностей фигуры.

Таким образом, накопленные данные и технологии на основе глубокого машинного обучения позволили заменить 3D-сканер смартфоном. Фактически у каждого пользователя смартфона с помощью технологии Texel появился инструмент виртуального подбора одежды в кармане.

Виртуальная примерочная — новый технологический тренд, связанный с колоссальным ростом онлайн-ритейла. По данным Statista, в 2019 г. объем e-commerce-продаж во всем мире составил $3,53 трлн, а выручка к 2022 г. вырастет до $6,54 трлн. Рост также показывает и китайский рынок, где сегмент e-commerce составляет более 40% от всего ритейла. Согласно исследованию Markets&Markets, на этом фоне рынок виртуальных примерочных к 2024 г. достигнет $7,6 млрд со среднегодовым темпом роста в 20%.

По оценкам экспертов, в 2018 г. ритейлеры в США столкнулись с возвратами в размере $300 млрд. Согласно исследованию E&Y, 76% возвратов онлайн-покупателей связаны с проблемой размеров. Разработка Texel одновременно решает проблемы покупателей и ритейлеров.

Илья Королев, управляющий портфелем ФРИИ, сказал: «Texel прошла большой технологический путь от больших стационарных сканеров до мобильного приложения, работающего на современных смартфонах. При этом зарабатывает на протяжении всего развития. Команде удалось сформировать уникальный дата-сет размеров человека, который позволил получить параметрическую модель, опережающую продукты большинства конкурентов по точности обмера. Команда выделяется глубокой экспертизой, компания быстро растет, развивая востребованные на рынке продукты. Все это стало веским аргументом для нас в инвестировании».

Сергей Климентьев, сооснователь Texel, сказал: «Рынок продажи одежды онлайн первым "созрел" для внедрения цифровых двойников покупателей. На очереди – здоровье, фитнес, VR, компьютерные игры и киноиндустрия. Хотя наши продукты все еще находятся на раннем этапе развития, мы уже получили положительную обратную связь от рынка, а это финансирование позволит нам продолжить динамичное развитие. Мы верим, что наличие у каждого покупателя цифрового аватара — вопрос времени. Они получат такое же широкое применение, как Facebook, Instagram, Snapchat и TikTok, мы надеемся, благодаря технологиям Texel».

Сергей Протас, представитель фонда Rusnano Sistema, отметил: «Мы ожидаем, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры окажут сильное влияние на онлайн-ритейл. Изменение покупательского поведения и широкое внедрение цифровых технологий приведут к серьезной трансформации и fashion-сегмента этого рынка. У Texel есть конкурентные преимущества — сильная команда с большим бэкграундом и технологическими компетенциями, а также уникальный дата-сет 3D-моделей человеческого тела, что является крайне важным для алгоритмов машинного обучения. Новый раунд финансирования, участником которого является фонд Rusnano Sistema, позволит Texel масштабировать продажи своего ПО для виртуальных примерочных и благодаря этому впоследствии привлечь инвестиции глобальных игроков. По нашим оценкам размер этого рынка достигнет $7,5 млрд к 2025 г.».

