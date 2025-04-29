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Индексная книга (каталог) CNews*
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Texel



29.04.2025 Ученые МГУ представили новую технологию 3D-сканирования для печати персонализированных фигурок 1
02.04.2024 От дизайна упаковки до умного зеркала: как московские промышленники применяют искусственный интеллект 1
28.12.2020 Власти раздадут 750 миллионов ИТ-стартапам. Офшоры и иностранцы идут мимо 1
02.09.2020 ФРИИ и фонд Rusnano Sistema инвестируют 110 миллионов рублей в разработчика виртуальных примерочных 1
18.05.2020 Москвичи разработали ИИ-платформу для точного земледелия 1
28.12.1998 ASUS Computer International представила новые графические 3D-адаптеры 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Texel и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4459 1
ИКС 327 1
VK - Mail.ru Group 3481 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 74 1
Snapchat 131 1
USM Management 7 1
Google LLC 11919 1
Foody 2 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2066 1
Soundeon 2 1
Газпром нефть 633 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 29 1
Лента - Сеть розничной торговли 2131 1
Восток-Сервис ГК 53 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Гельтек - Гельтек-Медика 3 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6056 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 757 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 459 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 384 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 243 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4671 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14575 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52296 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3271 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1635 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17321 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2993 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4482 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1595 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 672 1
Оцифровка - Digitization 4660 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5449 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12231 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24601 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1385 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11660 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5265 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2412 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 333 1
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 122 1
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HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 878 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5617 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31608 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 495 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 1
ByteDance - TikTok 275 1
Statista 235 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 12 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Microsoft DirectX Direct3D 27 1
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Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 409 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1840 1
Ботаника - Растения - Plantae 1069 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2796 1
Markets&Markets Research 112 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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