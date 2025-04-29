Получите все материалы CNews по ключевому слову
Texel
Texel и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4459 1
|ИКС 327 1
|VK - Mail.ru Group 3481 1
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
|ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 74 1
|Snapchat 131 1
|USM Management 7 1
|Google LLC 11919 1
|Foody 2 1
|EY - Ernst & Young Global 373 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2066 1
|Soundeon 2 1
|Путин Владимир 3230 1
|Мишустин Михаил 692 1
|Добродеев Борис 95 1
|Галицкий Александр 107 1
|Черепенников Антон 84 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Королев Илья 16 1
|Климентьев Сергей 2 1
|Протас Сергей 2 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Собянин Сергей 410 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
Создано именных указателей - 173743.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.