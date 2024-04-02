От дизайна упаковки до умного зеркала: как московские промышленники применяют искусственный интеллект

К 2024 г. количество столичных промплощадок выросло до 4,2 тыс. Каждое третье предприятие – высокотехнологичное: здесь активно применяют роботов, внедряют автоматизированное управление и новые технологии. В частности, искусственный интеллект на московских заводах используют на производстве и в аналитике. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Москва по праву считается флагманом отечественного инновационного производства. Устойчивому росту способствует благоприятный инвестиционный климат для промышленников. Им доступно более 20 системных мер поддержки, которые позволяют в том числе экономить собственные средства и вкладываться в расширение заводов, увеличение ассортимента и внедрение инновационных технологий. Так, столичный производитель профессиональных 3D-сканеров разработал умное зеркало, которое с помощью искусственного интеллекта оказывает услуги стилиста. Другая московская компания, выпускающая упаковку, создала систему для ребрендинга продукции с помощью нейросетей. Эта технология помогла еще одному предприятию – производителю профессиональной косметики – генерировать дизайн в маркетинговых целях», – сказал Владислав Овчинский.

Умное зеркало – разработка столичной компании Texel. Этот проект был реализован в сотрудничестве с сетью магазинов одежды, целью которого стала персонализация выбора одежды для покупателей. Программное обеспечение устройства оснащено искусственным интеллектом, способным анализировать тип фигуры покупателя и предлагать наиболее подходящие стили и фасоны, учитывая индивидуальные особенности каждого человека. Подходя к зеркалу, клиенты получают персонализированные рекомендации в реальном времени, основанные на их телосложении, внешности и других параметрах. С начала своей работы в 2014 г. компания значительно продвинулась в автоматизации своих процессов, что позволило усовершенствовать создание персонализированных предложений одежды, обеспечивая клиентам уникальный опыт.

В 2024 г. предприятие «Ламбумиз» завершило разработку и внедрение системы ускоренной оценки дизайна упаковки молочных продуктов при помощи искусственного интеллекта. Обученная модель нейросети, настроенная специально для анализа дизайна молочных продуктов, проводит оценку по десяти заранее определенным параметрам. Среди них – цветовая палитра, визуальная привлекательность, культурная значимость, послание бренда, логотип, характеристики шрифта, перегруженность дизайна и другие элементы. Система также может сравнить дизайн продукции клиента с его конкурентами, чтобы предложить идеи для более яркого позиционирования на рынке. В результате клиент получает быстрый и подробный анализ, а также практические рекомендации по усовершенствованию дизайна.

С 2023 г. производитель косметики «Гельтек» использует нейросеть в своих маркетинговых кампаниях. Впервые компания использовала его при оформлении стенда компании на выставке в Китае. Тогда искусственный интеллект сгенерировал портреты сказочных славянских девушек в венках и украшениях из растений. Опыт оказался успешным, технологию применили и при создании дизайна коллекционной линейки косметики. К уже сгенерированным иллюстрациям с девушками сеть добавляла растения, которые использовали в кремах и сыворотках.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства.

Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тыс. промышленных площадок, на которых трудятся 725 тыс. человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.