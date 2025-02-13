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Индексная книга (каталог) CNews*
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Smart mirror Смарт зеркало Умное зеркало



13.02.2025 ГК Softline оснастила ПППК новым оборудованием 1
02.04.2024 От дизайна упаковки до умного зеркала: как московские промышленники применяют искусственный интеллект 1
08.09.2021 Более 2,6 тысячи разработок представлено на столичной онлайн-платформе «Карта инновационных решений» 1
26.07.2021 Как оборудовать умную ванную комнату 2
09.07.2021 Что умеют умные зеркала и зачем они нужны 3
08.04.2021 «Магнит» запустил технологию виртуального тестирования макияжа E-Visage 2
09.10.2017 Navitel представила зеркало-видеорегистратор с камерой заднего вида 1
05.03.2014 Nissan подключила видеокамеру к зеркалу заднего вида 1
25.02.2014 «Московский ID-форум» в Москве: специалисты поделятся опытом внедрения RFID-систем в рознице и логистике 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Smart mirror и организации, системы, технологии, персоны:

Fitbit 57 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
ITProject - АйТиПроект 13 1
Google LLC 11817 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 256 1
Pioneer Corporation 423 1
iHome 8 1
Nordic ID 7 1
Softline - Софтлайн 2839 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 1
Магнит Косметик 34 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Бизнес кар СП 20 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 468 1
Гельтек - Гельтек-Медика 3 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 573 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 272 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 361 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2515 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 236 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1759 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7316 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7619 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2992 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 617 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6401 2
Умные платформы 1696 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12510 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6058 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24237 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10007 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6055 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1098 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2801 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 30 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2088 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20854 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 367 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 630 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 449 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6600 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1443 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5320 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4748 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7104 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10556 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2137 1
Аксессуары 3895 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1043 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3408 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8592 1
Procter&Gamble - Oral-B 17 1
Google Android 14044 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 769 1
Redmond SkyWaterHeat 1 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
Apple Siri - Голосовой помощник 398 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 1
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 14 1
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Казахстан - Республика 5550 1
Беларусь - Белоруссия 5689 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 1
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Япония 13301 1
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Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 78 1
Ботаника - Растения - Plantae 1047 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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