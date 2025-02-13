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Smart mirror и организации, системы, технологии, персоны:
|Писаревский Алексей 6 1
|Караева Ольга 12 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Ирышков Эдуард 12 1
|Лукашова Ирина 1 1
|Комолов Владимир 1 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Собянин Сергей 386 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145071 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 4
|Европа 21798 2
|Казахстан - Республика 5550 1
|Беларусь - Белоруссия 5689 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1964 1
|Япония 13301 1
|Украина 7621 1
|Швейцария - Женева 326 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 1
|ID Expert 1 1
|CNews - Auto.CNews 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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