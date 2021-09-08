Более 2,6 тысячи разработок представлено на столичной онлайн-платформе «Карта инновационных решений»

Онлайн-платформа «Карта инновационных решений» работает в столице с сентября 2020 г. Ее цель — привлечь внимание к российским инновациям, помочь предпринимателям, создающим технологичные новинки, рассказать о себе, заинтересовать покупателей и партнеров, оказать содействие потенциальным инвесторам и заказчикам в поиске подходящих устройств и сервисов.

Свои разработки в каталоге представили уже свыше 1,8 тыс. российских организаций, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Сегодня на платформе можно найти более 2,6 тыс. технологичных решений. Почти две трети из них созданы московскими компаниями. Основная часть проектов относится к сферам торговли, услуг, здравоохранения и безопасности. А в тройку самых популярных направлений входит искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

У каждого продукта на онлайн-платформе есть своя карточка. В ней указаны полезные свойства и преимущества, а также контакты разработчика. Часть учетных записей дополнена фотографиями, видеоматериалами и презентациями.

Чтобы найти на платформе нужную разработку, следует открыть раздел «Каталог решений» и выбрать одну из сфер, среди которых «Торговля и услуги», «Туризм и отдых», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Безопасность», «Образование и кадры», «Строительство и капитальный ремонт», «Социальное обеспечение», «Экология» и «Транспорт и мобильность».

При необходимости можно сузить критерии поиска, указав определенные теги. Например, в теме «Здравоохранение» есть возможность посмотреть отдельно приборы для оказания неотложной медицинской помощи или мониторинга здоровья пациентов, а в теме «ЖКХ» — системы с технологией умного дома или сервисы для контроля состояния инженерных коммуникаций.

Поиск инновационных решений настраивается и при помощи фильтров, таких как «Город», где должна быть зарегистрирована компания-разработчик. Также можно выбрать определенный тип технологии (искусственный интеллект, 3D-печать, BIM), рыночную нишу.

Среди примеров представленных проектов — основанная на дронах система складской инвентаризации, робот-симулятор пациента для обучения будущих врачей, умное зеркало для профилактики и коррекции дефектов речи у детей, робот-консультант, который может перемещаться по помещению и общаться с людьми.

В 2021 г. на онлайн-платформе появился раздел «Городские запросы». Здесь столичные ведомства оставляют запросы на инновационные разработки, чтобы познакомиться с современными решениями. Направить запрос на поиск технологии могут столичные департаменты и подведомственные им организации, а откликнуться — любые российские технологические компании. Для этого предпринимателям нужно заполнить анкету, указав ИНН, описание решения, сферу его применения, и приложить ссылку на сайт, где будут доступны более подробные сведения.

Помимо этого, на «Карте инновационных решений» есть раздел «Спецпроекты». Это тематические обзоры российских и международных разработок. Пользователей платформы приглашают ознакомиться с подборками, посвященными решениям для умного города, инновациям в социальной сфере, лучшим мировым практикам по борьбе с распространением COVID-19, и другими.

В марте 2021 г. раздел «Карта инновационных решений» стал доступен на портале Московского инновационного кластера.

Оператором карты является Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению высокотехнологичных проектов в столице.