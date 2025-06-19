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Бойлер


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж 1
28.06.2023 Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж 1
20.06.2023 Почему отключают горячую воду в летний период 1
09.06.2023 6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение 1
23.03.2023 Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM 1
13.09.2022 Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший 1
01.08.2021 8 компактных водонагревателей для маленькой ванной комнаты 1
26.07.2021 Как оборудовать умную ванную комнату 1
22.07.2021 Как почистить накопительный водонагреватель своими руками: советы ZOOM 1
02.10.2020 Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей 1
17.07.2020 Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж 1
22.06.2020 Какой водонагреватель выбрать: проточный или накопительный 1
16.10.2019 Компактные ручные отпариватели: выбор ZOOM 1
06.05.2019 10 водонагревателей для квартиры и дома: выбор ZOOM 1
06.08.2018 Как выбрать водонагреватель? Советы ZOOM 1
16.11.2015 К 2018 г. Москва объединит сервисы, большие данные и персональные коммуникации 1
21.11.2014 Выбираем кофейный аппарат: советы ZOOM 1
23.08.2013 Лучшие паровые станции. Выбор ZOOM 1
20.12.2010 Новогодний выбор ZOOM: лучшие подарки для мужчин 1
22.08.2008 Выбор ZOOM: парогладильные системы 1
13.05.2008 Всегда горячая вода: выбираем нагреватель 1
11.02.2008 Гладильные доски: в помощь утюгу 1
06.12.2007 Парогладильные системы: больше, чем утюг 1
06.12.2007 Необычный уход за обычной одеждой 1
06.12.2007 Капучино и латте одной кнопкой: «Krups», «Saeco», «Jura» 1
31.10.2007 Осенняя палитра новинок Philips 1
26.10.2007 Как по маслу: лучшие гладильные комбайны 1
31.08.2007 Dolce Vita: варим кофе с KitchenAid 1
08.08.2007 Устройство эспрессо-кофеварки 1
02.08.2007 Кофеварки эспрессо: 100 лет триумфа 1
16.07.2007 Автоматические кофе-машины: эспрессо для ленивых 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Бойлер и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2066 6
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 6
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 6
Ростех - Автоматика Концерн 1676 4
Timberk 24 4
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 59 3
Siemens AG - Siemens Group 2604 3
Electrolux AB - Zanussi 44 3
Kitfort 61 3
JVC Kenwood 416 2
Haier Group 183 2
Yandex - Яндекс 7810 2
Microsoft Corporation 24886 1
Ростелеком 9977 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
Цифра ГК 2484 1
STARWIND 30 1
Leica Camera 264 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 1
Fitbit 57 1
Argenta 2 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 45 1
Деловая Русь 5 1
Groupe SEB - Tefal 97 6
Braun GmbH 76 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 140 4
Kärcher - Karcher - Керхер 73 3
Hyundai Motor Company 401 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 108 2
Krups 30 1
Whirlpool KitchenAid 23 1
BMW Group 459 1
Miele - Миле 134 1
Melitta 6 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
Федеральное казначейство России 1822 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1408 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6101 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12668 12
БТиЭ - Водонагреватель - Water heater 46 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24788 9
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 191 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12625 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14058 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6143 7
Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 67 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 385 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 557 6
Нагреватель - нагревательный элемент 106 6
БТиЭ - Отпариватель - отпаривание - Steamer 27 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 5
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 153 5
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2225 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1474 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемолка - Coffee Grinder 46 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8925 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12434 4
Вентилятор - Fan 999 4
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 547 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 734 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3141 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1862 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3340 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7063 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9894 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7854 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17423 3
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 575 3
Аксессуары 3984 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 212 3
Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник 79 3
Электроэнергетика - Электропитание - УЗО - Устройство защитного отключения - УДТ - Устройство дифференциального тока - АВДТ - Автоматические выключатели дифференциального тока 78 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3133 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6484 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1020 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10136 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21263 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12956 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 422 12
Microsoft Windows 2000 8663 5
Electrolux EWH Gladius, Centurio IQ - накопительный электрический водонагреватель 6 5
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 5
Ballu BWH - накопительный водонагреватель 4 4
Groupe SEB - Tefal Pro Express - Tefal GV - Tefal DR - Tefal SV - Tefal Access Steam Care - парогенератор - парогладильные системы - отпариватели 9 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 713 3
Polaris IQ Home 29 3
Philips GC PerfectCare Expert - серия парогенераторов 11 3
Krups XP 5 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 2
Microsoft Windows BitLocker 938 2
Bosch sensixx - Bosch TDS SensorSteam - Bosch TDA - утюг 8 2
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 2
Ricoh DWI - Ricoh Dynamic Workplace Intelligence 4 1
DeLonghi VVX - DeLonghi Stirella - серия паровых станций 1 1
Vaillant atmoSTOR 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston CLAS 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston ALTEAS 2 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston NET 1 1
Google Android 14318 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5476 1
Google Chrome - браузер 1601 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 780 1
Apple iOS 7991 1
Intel Evo 105 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 403 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Krups Espresseria - кофемашина 3 1
Groupe SEB - Rowenta DZ 6 1
Redmond SkyWaterHeat 1 1
Huawei nova - Серия смартфона 66 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 246 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 137 1
Electrolux Home Comfort 2 1
Procter&Gamble - Oral-B 18 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 158 1
Viessmann Vitopend 1 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 180 1
Кульченко Роман 14 3
Тикунов Дмитрий 4 2
Русаченко Александра 8 2
Сергеенко Василий 7 1
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Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 366 1
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Гаттаров Руслан 144 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7064 4
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 78 4
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 407 3
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 228 3
Дача - дачники 914 3
Английский язык 6754 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2352 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4155 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5192 2
Металлы - Никель - Nickel 340 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 195 2
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 167 2
Металлы - Серебро - Silver 771 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 206 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 460 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 399 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 232 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5972 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2400 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2827 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1617 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1781 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 193 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 902 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 1
CNews AWARDS - награда 527 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1150 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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