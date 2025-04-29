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Индексная книга (каталог) CNews*
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Нагреватель ТЭН Трубчатый электронагреватель сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки



29.04.2025 Как создать настоящее цифровое предприятие 1
24.04.2024 Когда государство обретет технологическую независимость 1
15.11.2023 Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи 1
28.06.2023 Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж 4
14.06.2023 Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM 1
09.06.2023 6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение 1
24.11.2022 Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали 1
21.11.2022 Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома 1
01.07.2022 Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи 2
20.01.2022 Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM 1
02.11.2021 Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года 1
21.10.2021 Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать? 1
01.08.2021 8 компактных водонагревателей для маленькой ванной комнаты 2
22.07.2021 Как почистить накопительный водонагреватель своими руками: советы ZOOM 2
29.06.2021 Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM 1
10.01.2021 8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM 1
04.12.2020 Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM 1
15.10.2020 Лучшие электрические обогреватели для дома: выбор ZOOM 1
17.07.2020 Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж 3
19.06.2020 Лучшие парогенераторы: хиты продаж 2020 года 1
05.05.2020 Сушильные и стирально-сушильные машины: разрушаем мифы 1
20.04.2020 Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили 2
07.01.2020 Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM 1
19.08.2019 Обзор умной печи REDMOND SkyOven RO-5717S: накормит всю семью 1
05.08.2019 Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей 1
29.11.2018 Зима близко: как выбрать обогреватель для дома 2
03.09.2018 Лучшие устройства для жарки мяса в домашних условиях: выбор ZOOM 2
16.08.2018 Как выбрать плиту и варочную панель. Советы ZOOM 2
25.07.2018 Как выбрать хорошую мультиварку? Кулинарные советы ZOOM 3
20.07.2018 Гладильные приборы для дома. Выбор ZOOM 1
27.06.2018 Лучшие умные духовки. Выбор ZOOM 1
06.04.2018 Лучшие умные кухонные устройства REDMOND. Выбор ZOOM 2
28.03.2018 Самые интересные новинки бытовой техники. Выбор ZOOM 1
12.02.2018 Топ-5 устройств для умного дома. Выбор ZOOM 1
07.03.2017 «Умные» женские подарки: рекомендация ZOOM 1
05.10.2016 Лучшие бытовые обогреватели. Выбор ZOOM 3
01.09.2015 Выбор ZOOM: хлебопечки. Принцип работы и хит-парад лучших моделей 1
23.05.2014 Мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM.CNews 1
07.06.2013 Лучшие СВЧ-печи с механическим управлением и не только. Выбор ZOOM 1
18.02.2013 Как выбрать микроволновую печь. Рекомендации ZOOM.CNews 1

Публикаций - 66, упоминаний - 89

Нагреватель и организации, системы, технологии, персоны:

Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 16
LG Electronics 3634 13
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 12
Samsung Electronics 10352 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 12
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 9
Timberk 24 9
Siemens AG - Siemens Group 2602 6
Ballu Industrial Group 46 6
Philips 2063 5
Ростех - Автоматика Концерн 1659 5
Electrolux AB - Zanussi 43 5
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 4
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 59 4
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 3
Xiaomi 1796 3
Sharp Corporation 1043 2
Daewoo Electronics 43 2
BBK Electronics Corp 316 2
Yandex - Яндекс 7640 2
Haier Group 178 2
Toshiba Corporation 2934 2
Kitfort 61 2
Gemlux 7 2
Microsoft Corporation 24801 1
Rolsen Electronics 79 1
Amazon - iRobot 58 1
ASKO 35 1
Leica Camera 263 1
Huawei 4001 1
Google LLC 11919 1
Apple Inc 12237 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 737 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 251 1
Ring 61 1
НСТ - Новые сервисные технологии 49 1
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 1
Geozon 12 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 138 12
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 108 7
Haier - Candy Group - Канди 98 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 677 6
Dyson 128 5
Groupe SEB - Tefal 97 5
Hansa - Ханса 114 5
Miele - Миле 134 3
Hyundai Motor Company 397 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Daewoo 102 2
Ardo - Ардо 32 2
Совкомбанк Совесть 274 2
Braun GmbH 76 2
Krups 30 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 415 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Porsche Design GmbH 23 1
Градиент 90 1
Nikaten - Никатэн 1 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 103 1
UPS 207 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Геометрия НПО 144 1
Gaggenau 34 1
Bugatti 17 1
Лента - Сеть розничной торговли 2131 1
Gardena - Гардена Рус 15 1
Makita - Макита 24 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1808 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 68 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 123 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12617 30
Нагреватель - нагревательный элемент 105 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13986 23
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6117 22
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 212 20
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 552 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 16
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 132 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 319 15
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 726 14
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 568 14
Вентилятор - Fan 991 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24598 13
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 150 13
Таймер - Timer 309 12
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 151 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12675 9
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1065 9
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 674 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 353 9
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 999 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 67 8
БТиЭ - Водонагреватель - Water heater 41 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 96 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8809 7
Умные платформы 1737 7
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1438 7
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 374 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12284 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 209 7
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2643 7
Электротехника - инвертор 149 7
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Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1817 6
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 648 6
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7765 6
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Google Android 14204 6
Apple iOS 7932 5
Redmond SkyOven 6 5
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Electrolux ECH 5 4
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Google Play - Google Store - Android Market 3338 2
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Dyson Cyclone V - серия пылесосов 21 2
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Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 2
Microsoft Windows 15852 2
Linux OS 10179 2
Groupe SEB - Moulinex OW 3 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston F 5 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5016 2
Hansa BOES, BOEI - духовой шкаф 12 2
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Redmond SkyKitchen CB, FM - мультиварка 2 2
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Redmond SkyHeat - конвектор-обогреватель 3 2
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1940 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24638 12
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 425 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11093 11
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 596 11
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 409 10
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 523 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8984 9
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 739 9
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1276 9
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1702 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4966 8
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 458 7
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1402 6
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1031 6
Дача - дачники 882 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4990 5
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 444 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1402 5
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 188 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29896 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2322 4
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6002 4
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Сахар - sugar - сахароза - sucrose 121 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3676 3
Металлы - Медь - Copper 804 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 618 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7122 3
Металлы - Никель - Nickel 337 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2061 3
Сон - Somnus 438 3
CNews - ZOOM.CNews 1850 22
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 122 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 52 1
National Agriculture and Food Research Organization - Национальная организация сельскохозяйственных и пищевых исследований - Японский центр исследования пищевых продуктов 1 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2059 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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