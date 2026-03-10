Василий Поленов «Крым.Судак.Бухта и гора Сокол»(1912 г.) Словом, личность Василия Поленова была окружена не просто славой, а прямо-таки восторженным поклонением художественной молодежи. Краски его картин казались современникам чарующими и воспринимались как живописное откровение. Поездки Василия Поленова в Палестину, Египет, на Ближний Восток привели к еще большему расцвету декоративности в его работах. Картина из нашей коллекции «Крым. Судак. Бухта и гора Сокол» как раз демонстрирует это. Мы можем наблюдать усиление цвета, интенсивные контрасты. Видимо, недаром Игорь Грабарь в письме Поленову писал, что в том сидят «целых три художника: средневековый, “московский” и палестинский или вообще восточный…».