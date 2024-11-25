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От Калининграда до Камчатки: «МТС Travel» и Yauza создали меню по мотивам региональной гастрономии

Сервис путешествий «МТС Travel» и пространство Yauza Place представили специальное меню «Вкусы России: от Калининграда до Камчатки», вдохновленное кухнями шести российских регионов. Попробовать специалитеты можно в ресторане пространства до 22 декабря. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бренд-шеф Yauza Place Андрей Лапин разработал меню из блюд с региональным колоритом в авторском прочтении. Так, посетители пространства смогут попробовать крокеты из морского угря, отсылающие к балтийской кухне, тартар из гуся с кремом из топинамбура — специалитет с татарскими мотивами, а самобытность и яркость сибирской кухни отражены в десерте, созданном бренд шеф-кондитером Дарьей Серебряковой — тарталетке с морошкой, кремом из репы и эспумой из кедрового молока. Ознакомиться с полным меню можно на сайте проекта.

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Цифровизация

Вдохновением для создания меню послужили цифровые гастрономические путеводители «МТС Travel» — по Калининграду, Приморью, Камчатке, Самаре, Казани и Красноярску. С их помощью каждый может легко сориентироваться в гастрономических трендах российских регионов, придумать собственный гурмэ-маршрут и составить список локальных блюд для дегустации. В путеводителях можно найти подборки с лучшими заведениями городов России, сделанные на основе высоких оценок пользователей и верифицированные местными экспертами.

Специальное меню Yauza Place x «МТС Travel»: Калининград – крокеты из морского угря; Приморье – морской гребешок с ячневой кашей и белыми грибами; Камчатка – дальневосточные пельмени; Самара – судак с лимонным пюре, биск и томаты; Казань – тартар из татарского гуся с кремом из топинамбура; Красноярск – тарталетка из морошки с кремом из репы и эспумой из кедрового молока.

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