«Ренессанс кредит» запустил сервис Mir Pay для карт «Мир»

Банк «Ренессанс кредит» предложил своим клиентам, держателям карт «Мир», возможность подключения сервиса бесконтактных платежей Mir Pay.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, достаточно скачать на смартфон с операционной системой Android (от версии 6.0 и выше), поддерживающий технологию NFC, приложение Mir Pay и зарегистрировать в нем банковскую карту российской платежной системы «Мир».

Расплачиваться Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Такой способ оплаты обеспечивает защиту от мошенников, так как реквизиты карты не хранятся в телефоне и не раскрываются при проведении оплаты. А саму карту можно оставлять дома или другом надежном месте, ведь для совершения покупок необходим только смартфон.