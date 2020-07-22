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Mir Pay спускается в метро

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Держатели карт «Мир» теперь могут оплачивать проезд в московском метрополитене с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay. Для прохода через турникет необязательно доставать банковскую карту, достаточно просто разблокировать смартфон с установленным приложением Mir Pay и поднести его на несколько секунд к одному из турникетов, отмеченных стикером о приеме банковских карт. Стоимость поездки, оплаченной таким способом, составит 44 руб., как и при оплате обычной бесконтактной банковской картой.

Воспользоваться Mir Pay для оплаты проезда можно на всех станциях московского метрополитена. ВТБ является банком-эквайрером этой транспортной системы, обеспечивая прием оплаты через приложение Mir Pay и прием бесконтактных карт «Мир» на турникетах метро.

Мобильный платежный сервис Mir Pay – собственная разработка платежной системы «Мир». Использовать сервис можно с любого Android-смартфона (от версии 6.0) с поддержкой NFC. Сервис заработал в марте 2019 г., сегодня загрузить в Mir Pay можно карты более чем 50 российских банков.



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