Чаще всего покупки смартфоном оплачивают в Кузбассе

«МТС банк» (входит в экосистему МТС) изучил изменения в предпочтениях россиян при оплате товаров и услуг при помощи pay-сервисов. Анализ собственных данных за сентябрь 2021 и 2022 гг. показал, что за прошедшие 12 месяцев количество платежей с помощью Mir Pay выросло в 372 раза. Наибольшей популярностью сервисы мобильной бесконтактной оплаты пользуются в Кемеровской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Кузбассе доля транзакций с помощью смартфона или умных часов составляет 9,9% от общего количества карточных платежей. Это выше, чем в среднем по России. К примеру, в Москве и Московской области мобильным телефоном рассчитываются в 5,6% и 6% случаях соответственно.

Чаще всего кузбассовцы, как и остальные россияне, платят телефоном в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также в кафе и ресторанах. На третье место по популярности вышла оплата общественного транспорта. Это связано с проведением регулярных акций и начислением повышенного кешбэка при оплате с помощью Mir Pay.

Самое используемое в Кемеровской области и в целом по стране приложение для мобильной оплаты – Mir Pay. В минувшем сентябре на него пришлось 89% транзакций клиентов МТС Банка. Оставшиеся 11% операций картхолдеры совершили с помощью Samsung Pay.

Годом ранее лидерами среди pay-сервисов были Apple Pay – 49,1% и Google Pay – 36,1%. На Samsung Pay приходилось 13,5%, на Mir Pay – меньше 1%. За год pay-сервис показал колоссальный прирост: число транзакций выросло в 372 раза. Аналитики отмечают, что рост был бы гораздо больше при возможности устанавливать Mir Pay на iPhone.

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В целом доля платежных операций через мобильные сервисы бесконтактной оплаты упала до 6,7% с 35,2% годом ранее. Однако аналитики ожидают роста количества бесконтактных платежей – сейчас в разработке находится ряд pay-сервисов ключевых игроков рынка. Так же набирает популярность бесконтактная оплата с помощью QR-кодов.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС банка» во всех регионах России. Учитывались платежные операции за сентябрь 2021-2022 гг.