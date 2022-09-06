Сломалась знаменитая российская замена Google Pay и Samsung Pay. Виноваты разработчики

Российское приложение Mir Pay перестало работать у многих пользователей после обновления до версии 1.13.2.214. Оплата не проходит, подключенные карты пропадают из списка, а техподдержка не отвечает на жалобы пользователей. Опасный апдейт вышел 29 августа 2022 г. Спустя более недели устраняющий проблему патч так и не появился.

Mir Pay не работает

Android-приложение Mir Pay для одноименной российской платежной системы перестало корректно функционировать после выхода очередного обновления. Сбоит версия с индексом 1.13.2.214, датированная 29 августа 2022 г. За восемь дней исправленная версия так и не появилась в каталоге Google Play. Первым внимание на проблему обратил портал «Код Дурова».

Какие именно изменения внесли в код своего приложения разработчики Mir Pay, неизвестно, однако они повлекли за собой масштабные проблемы. Пользователи стали жаловаться, в том числе, на потерю подключенных к приложению банковских карт. После обновления до указанной версии они попросту перестали отображаться в приложении.

Есть и те, кому повезло – их карты по-прежнему доступны в Mir Pay. Однако воспользоваться ими в большинстве случаев не представляется возможным – оплата проходит далеко не с первого раза. Каждая провальная попытка оплатить через Mir Pay товар или услугу сопровождается появлением на экране мобильного устройства сообщения «Сервис временно недоступен».

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Пользователи изливают свой гнев в отзывах под приложением в магазине Google Play. Они жалуются не только на плохую работу приложения, но также на молчание со стороны техподдержки и внезапное исчезновение ранее написанных ими отзывов.

На момент публикации материала приложение Mir Pay, выгруженное в Google Play весной 2019 г., было скачано более 10 млн раз. При этом рейтинг у него составлял 2,8 балла из пяти возможных.

Некоторые пользователи, столкнувшись с некорректной работой Mir Pay и удалением отзывов, стали писать комментарии под приложением «Привер Мир» в Google Play от того же разработчика. Скачиваний у него около 1 млн, а рейтинг – 3,7 балла из пяти.

Кто виноват

Mir Pay – это отечественный сервис бесконтактной оплаты, позволяющий использовать вместо кошелька или банковской карты смартфон с NFC. К нему нужно привязать пластиковую карту, подключенную к российской системе «Мир», которая в эпоху санкций заменила собой ушедшие из России американские Visa и MasterCard.

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Mir Pay – это, в свою очередь аналог иностранных платежных систем, в особенности Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay. Первая появилась весной 2017 г., а две другие – осенью 2016 г. После начала спецоперации Samsung моментально прекратила поставки своих устройств в Россию, в том числе и смартфоны с поддержкой Samsung Pay. Apple сделала то же самое, попутно начав мешать россиянам пользоваться Apple Pay.

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За Mir Pay стоит российская компания «Национальная система платежных карт» (НСПК). Она же является и создателем платежной системы «Мир». Как сообщал CNews, НСПК запустила Mir Pay весной 2019 г.

Случившееся с версией 1.13.2.214 – это первый за три с половиной года существования сервиса столь масштабный сбой. Редакция обратилась в НСПК с вопросами о примерных сроках релиза более стабильного обновления и о причинах, вызвавших некорректную работу системы, и ожидает ответа.

Чем заменить Mir Pay

Антироссийские санкции и, в частности, уход Apple и Samsung с их сервисами, вынудили российские компании в срочном порядке приступить к разработке собственных платежных систем. Одним из первых работать над своим сервисом начал оператор связи МТС.

Проект МТС не может похвастаться оригинальным названием – он известен как МТС Pay. Это полноценная платежная система, позволяющая привязывать к смартфону банковскую карту и расплачиваться, прикладывая мобильник к терминалу. Разработчики также заявили об альтернативном способе оплаты – при помощи QR-кода. Партнером выступает «МТС банк».

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К разработке своей платежной системы МТС приступил в середине июля 2022 г. по прошествии почти двух месяцев релиз проекта пока не состоялся. Запуск предварительно запланирован на IV квартал 2022 г.

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Важной особенностью МТС Pay является отсутствие ограничений, о которых может подумать каждый, кто впервые слышит о ее существовании. Для пользования системой не требуется ни подключаться к сети МТС, ни заводить счет в «МТС банке».