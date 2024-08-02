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«Авито Авто» открывает «Гараж»

«Авито Авто» запускает новый сервис для подбора запчастей для автомобилей, вариантов покупки ОСАГО, услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств и т.д. Сервис получил название «Гараж» и будет доступен бесплатно как на ПК, так и в приложении. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Гараж» подбирает по VIN или госномеру автомобиля подходящие детали в разных разделах – от кузова, трансмиссии и электрооборудования до шин и дисков. Не соответствующие модели товары при этом автоматически отсеиваются, что упрощает выбор для автолюбителя. Такой интеллектуальный поиск позволяет не использовать фильтры и не вводить точные запросы – выдача результатов будет корректироваться в соответствии с особенностями автомобиля, поставленного в «Гараж».

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Авито
«Авито Авто» открывает «Гараж»

Кроме того, сервис упрощает проверку деталей на совместимость: для этого достаточно нажать соответствующую кнопку и запрос сформируется и оправится продавцу автоматически.

Также «Гараж» позволит ускорить поиск сервиса или станции ТО, так как будет показывать в подборке только те, которые работают с указанной моделью авто. Среди других возможностей – информирование пользователя о сроке действия ОСАГО на его автомобиль, автозаполнение запроса на его продление.

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«Авито Авто фокусируется на том, чтобы сделать процесс покупки и владения транспортным средством максимально простым и комфортным за счет внедрения цифровых инноваций. «Гараж» – еще один шаг в решении этой задачи. Он упрощает поиск запчастей и автосервисов, запрос информации у продавца, продление страховки или смену страховой компании, а также проверку автомобиля через «Автотеку». Все это максимально автоматизировано и реализовано с использованием новейших технологий, благодаря чему «Авито Авто» экономит пользователям время, силы и даже в некоторых случаях деньги. Мы будем совершенствовать новый сервис, и в перспективе станут доступны другие полезные функции, которые позволят решить любой вопрос автолюбителя», – сказал Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в «Авито».

«Запчасти входят в тройку самых востребованных товарных категорий на «Авито», ежедневно более 4 млн человек здесь выбирают комплектующие, чтобы увеличить срок службы своих автомобилей и обеспечить комфортное и безопасное вождение. По итогу трех весенних месяцев на платформе в четыре раза выросли продажи салонных фильтров, в три раза — масляных, на 80% стали чаще покупать новые аккумуляторы. В преддверии лета продажи резины на платформе увеличились более, чем в пять раз. Чтобы сделать выбор запчастей и покрышек удобнее, в этом году мы запустили умный подбор: он показывает только подходящие для конкретной модели авто комплектующие. Этот функционал и лег в основу «Гаража». Теперь при необходимости, например, выбрать резину на зиму, можно просто «припарковать» свой авто в «Гараж». Вводить полное название шин или задавать параметры через фильтры не потребуется — сервис автоматически покажет только релевантные варианты», — отметил Алексей Головин, руководитель категории «Запчасти и Автосервисы».

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