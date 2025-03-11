«Авито» запускает программу выкупа автомобильных шин у частных продавцов

Сервис поможет автолюбителям быстро и безопасно продать резину на платформе без коммуникации с потенциальными покупателями. Нужно создать стандартное объявление на «Авито» о продаже шин — если покрышки подойдут под условия выкупа, пользователь получит предложение продать их одному из партнеров платформы, а также узнает предварительный расчет суммы выкупа. Передать шины можно выбрав удобную опцию: самостоятельно или с помощью курьера. Покрышки проверят на соответствие условиям программы и сразу переведут за них оплату. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Авито» стал первой онлайн-площадкой, внедрившей опцию выкупа шин партнерами у частных продавцов. Программа официального выкупа резины от «Авито» позволяет продать покрышки за один день. На этапе запуска в программе выкупа участвуют партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владимире и Анапе. Сервис доступен в приложении, в ближайшем времени появится в веб-версии «Авито».

«В среднем автолюбитель проезжает на одном комплекте резины — зимней и летней — около трех сезонов. Часть покрышек после использования ищет вторые руки на «Авито», и в среднем за 28 дней их находит. А другая резина — занимает лоджии и балконы на долгие годы отчасти потому, что не каждый автовладелец готов к самостоятельной продаже, общению и торгу с покупателями. Выкуп шин — это решение, которое упростит процесс задачи, сократив его до нескольких простых и понятных действий», — сказал Алексей Головин, руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в «Авито».

Пользователю нужно разместить объявление о продаже шин на «Авито». Если покрышки подходят по характеристикам для программы выкупа, в объявлении о продаже появится приглашение с предложением выкупа.

Далее пользователю нужно ответить на несколько уточняющих вопросов о состоянии резины, указать все недостатки и неисправности, и, при необходимости, сделать дополнительные фотографии покрышек. После этого предварительная цена выкупа будет показана сразу. Специалисты учитывают размерность, уровень износа, наличие критических дефектов, влияющих на безопасность использования шин, например, грыжи, боковые порезы или расслоение протектора.

Если пользователь согласен с условиями выкупа, он может либо самостоятельно отвезти шины в один из пунктов выкупа партнера, или вызвать представителя партнера в удобное место встречи. Специалист проверит состояние покрышек, и назовет по итогам проверки финальную цену, которая может быть скорректирована от изначальной, если найдутся скрытые дефекты, или, наоборот, даже быть увеличена.