GreenData, МФЮА и МГТУ-МАСИ объединяют усилия в подготовке ИТ-специалистов

GreenData, российский разработчик импортонезависимой low-code платформы, и два вуза: МФЮА и МГТУ-МАСИ — заключили соглашения о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества стороны будут совместно работать над подготовкой востребованных специалистов и развитием практико-ориентированного обучения. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Для GreenData это партнерство является продолжением системной работы с вузами по формированию у студентов актуальных цифровых компетенций и созданию среды для решения реальных задач бизнеса.

Партнерство включает совместные образовательные программы, участие экспертов GreenData в учебном процессе и работу студентов над реальными цифровыми проектами. На платформе GreenData они смогут создавать приложения, проходить стажировки, защищать проекты в формате «стартап как диплом» и осваивать современные low-code инструменты в условиях, близких к реальным бизнес-процессам. Такой подход укрепляет связь образования с индустрией и дает студентам ранний профессиональный опыт.

«Мы строим такую образовательную среду, где теория сразу подкрепляется практикой. Это своего рода надежный мост от обучения к карьере», — отметил Алексей Забелин, ректор МФЮА.

«Интеграция академической подготовки и опыта компаний — это необходимый шаг для формирования специалистов, способных уверенно работать с современными технологиями и отвечать на запросы рынка», — сказала Светлана Забелина, ректор МГТУ-МАСИ.

«Развитие высококвалифицированных ИТ-специалистов сегодня напрямую влияет на скорость цифровой трансформации компаний и их способность конкурировать на рынке. Мы видим, насколько востребованы практические навыки и умение работать с современными инструментами, в том числе low-code. Наше партнерство с МФЮА и МГТУ-МАСИ позволит студентам осваивать реальные бизнес-процессы, создавать рабочие решения и получать опыт, который ценится работодателями. Для GreenData это возможность инвестировать в формирование сильного кадрового резерва и поддерживать отрасль в условиях растущего спроса на компетенции нового поколения», — отметила Валентина Зигаленко, директор по развитию GreenData.

В рамках партнерства с вузами формируется единая экосистема, которая обеспечивает тесную интеграцию образования и индустрии. Проект предусматривает передачу университетам технологической платформы и экспертизы GreenData, предоставление студентам доступа к проектам, а бизнесу — подготовленных специалистов, способных эффективно работать в условиях цифровой трансформации.