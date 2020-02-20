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В России разработали нейросервис для «усиления» интеллекта человека

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«Лаборатория знаний» объявила о запуске в промышленную эксплуатацию нейротехнологического сервиса Neuroangel. Он предназначен для повышения продуктивности и усиления интеллектуальной деятельности человека и команд. На этапе предпродаж в 2019 г. компания реализовала проекты на 120 млн руб.

Команда специалистов «Лаборатории знаний» разрабатывала нейротехнологический сервис с 2016 г. В исследования и разработку решения вложено более 25 млн руб.

Neuroangel — это программно-аппаратный комплекс, состоящий из нейроинтерфейса, который снимает сигналы мозга, и программного обеспечения, оценивающего психоэмоциональное состояние человека и дающее рекомендации по его коррекции. Возможны различные варианты его применения. Например, нейросервис помогает найти свое продуктивное состояние для каждого вида деятельности и быстро входить в него для выполнения конкретных задач. Также технология позволяет оценить эффективность обучения, оценивая вовлеченность, уровень концентрации и другие параметры у студентов во время лекции. Кроме этого, с помощью Neuroangel можно проанализировать метакомпетенции сотрудников, оценить эффективность работы команды и каждого ее участника.

В 2019 г. «Лаборатория знаний» запустила пред-продажи своей технологии, реализовав проекты на сумму 120 млн руб. Например, в декабре 2019 г. компания внедрила нейротехнологический сервис в образовательный процесс Московской финансово-юридической академии (МФЮА). Вуз планирует использовать технологию для повышения качества преподавания в аудитории и онлайн, а также создания и реализации индивидуальных образовательных траекторий.

В прошлом году технологию представили на конференции «Баркемп-2019» в Петербурге и рабочем интенсиве «Зимний остров» в Сочи. Кроме этого, «Лаборатория знаний» в сентябре 2019 г. выиграла российский этап в рамках международного конкурса высокотехнологичных стартапов IPIEC Global. С 4 по 19 декабря представители компании принимали участие в двухнедельном туре по городам Китая, где представили свою технологию китайским инвесторам. В итоге заключено 15 соглашений о намерениях с индустриальными парками и компаниями Китая, которые заинтересованы во внедрении нейросервиса Neuroangel, а также дистрибуции технологии на территории страны.

Александр Макаров, генеральный директор «Лаборатории знаний», сказал: «В течение последнего года мы собрали обширную обратную связь от потенциальных и реальных заказчиков о технологии и вариантах ее применения. Это позволило доработать решение, и мы готовы запустить его в промышленную эксплуатацию. Наибольший интерес нейротехнологический сервис вызвал у HR-сообщества и высших учебных заведений».

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