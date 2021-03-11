Спецпроекты

В Москве пройдут соревнования по робототехнике для школьников

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

13 и 14 марта в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» впервые пройдут региональные отборочные соревнования по робототехнике First Lego League, объединяющие Москву и Московскую область. В столичном регионе ранее они проводились отдельно для москвичей и жителей Подмосковья.

«Масштаб региональных чемпионатов растет. В прошлом году в московских соревнованиях участвовали три команды. А на этот отборочный этап, который мы проводим вместе с Московской областью, зарегистрировались 45 коллективов. Тема предстоящего турнира — спорт и здоровый образ жизни. Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Среди участников — дети и подростки в возрасте от шести до 16 лет, представляющие школы, центры дополнительного образования, центры молодежного инновационного творчества и детские технопарки Москвы. В их числе «Мосгормаш», «Москва» и «Наукоград» Московского финансово-юридического университета. Гостями отборочного этапа станут команды из Красноярска, Сочи, Таганрога и Вологды. Они проверят свои силы вне конкурсной программы.

Соревнования проводятся в три этапа. На пятницу, 12 марта, запланирована регистрация участников, расстановка на площадке и тренировки. В субботу, 13 марта, состоится торжественное открытие, презентация команд и начало чемпионата. В воскресенье, 14 марта, продолжатся состязания роботов, а затем юных конструкторов ждет подведение итогов и награждение.

Команды, занявшие призовые места, представят столицу в финале всероссийского чемпионата, который пройдет в апреле 2021 года в Нижнем Новгороде. Также победители и участники получат кубки и медали.

Выступления будет оценивать экспертное жюри с судьями из Красноярска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Екатеринбурга, Сочи и Московского региона.

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