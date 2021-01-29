Более 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года

В Москве за несколько лет детские технопарки стали настоящими центрами подготовки специалистов нового поколения. Здесь дети знакомятся с перспективными техническими и творческими дисциплинами, создают свои первые изобретения — от робота-вратаря до интерактивного учебника. Первая такая площадка появилась в столице в 2016 году. Сегодня их уже 18, и они есть практически в каждом округе города. В них разместились 88 лабораторий с самым современным оборудованием.

«Это один из основных элементов городской системы профориентации детей и подростков. С 2016 года новые знания в детских технопарках получили больше 280 тысяч московских школьников. В них предусмотрено 350 образовательных программ более чем по 40 направлениям — от технических до творческих специальностей. Обучение включает в себя интерактивные занятия с теорией, практические задания и работу над собственными проектами — индивидуально или в команде», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Программы обучения охватывают востребованные и перспективные сферы, среди которых робототехника, информационные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), интернет вещей, космонавтика, био- и нанотехнологии, авто- и авиамоделирование, геоинформатика, промышленный дизайн, 3D-технологии, радиоэлектроника и создание композитных материалов.

VR- и AR-технологии школьники не только изучают как самостоятельную дисциплину, но и используют для освоения учебного материала. Например, «Инжинириум» при Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Н.Э. Баумана использует свое приложение «Виртуальная лаборатория по изготовлению изделий из полимерных композиционных материалов» в рамках одноименного онлайн-курса. Оно представлено в двух версиях: VR — с использованием очков виртуальной реальности — и обычной, которой можно пользоваться без специального оборудования. Приложение получило приз в номинации «Виртуальные реалии» Международного конкурса технологических продуктов в образовании EdCrunch Award Product 2020.

Кроме технических дисциплин, в детских технопарках есть программы по креативным направлениям. Один из них — «На Зорге» — проводит занятия по архитектуре, дизайну и моде, технопарк Центра развития инжиниринга Московского политеха — по искусству витража и мозаики, «Калибр» — по анимации, «Наукоград» Московского финансово-юридического университета (МФЮА) — по современному искусству. Это глобальный тренд: искусство, кино и дизайн все труднее представить без цифровых технологий.

«Каждый ребенок с самого детства развивается в режиме познания и творчества, и если он любит рисовать, то ему необязательно становиться художником: он может реализовать свои способности в огромном количестве профессий. А вовлечение детей в креативную среду дает много возможностей определиться с траекторией профессионального развития», — подчеркнула генеральный директор детского технопарка «На Зорге» Эльвира Сукорская.

В разработке программ технопарков и самом процессе обучения принимают участие представители партнеров, сегодня среди них 171 компания и 41 образовательное учреждение, включая ведущие вузы: МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московский авиационный институт (МАИ), Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Д.И. Менделеева, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Одно из важных направлений работы детских технопарков — постоянное развитие образовательных возможностей для младшеклассников. Программы для самых юных слушателей разработаны так, чтобы учиться им было интересно (занятия могут проходить, например, в формате игр или квестов).

«Если в 2016 году программы детских технопарков были рассчитаны на слушателей старше 12 лет, то сейчас в шести из них есть регулярные программы для ребят уже с шестилетнего возраста. Даже младшие школьники имеют возможность научиться разным языкам программирования, гейм-дизайну, инженерии, 3D-моделированию и биотехнологиям», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Чтобы ребята знакомились с востребованными профессиями, технопарки сотрудничают с популярными развлекательными проектами по ранней профориентации. В июне прошлого года в детском городе профессий «КидБург» в Центральном детском мире открылась площадка, где малыши могут принять участие в мастер-классах по девяти дисциплинам.

В сентябре 2020-го детские технопарки присоединились к социальной инициативе «Первоклассный сентябрь», реализованной при поддержке Правительства Москвы. Каждый первоклассник мог бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования, и около двух тысяч детей выбрали именно технопарки.

Концепция детских технопарков предполагает максимальную доступность, поэтому они есть во всех округах Москвы. В каждом из филиалов работает минимум три лаборатории по разным направлениям.

С 2020 года детские технопарки активно осваивают онлайн-пространство. Они успешно адаптировались к новым условиям: проводят дистанционные курсы и мастер-классы по разным направлениям. Увеличился и список образовательных форматов, которые технопарки внедряют в свои программы: онлайн-лекции, научные викторины, квесты, прямые эфиры.

Например, в технопарке «Инжинириум» при МГТУ имени Н.Э. Баумана не только записали видеогайды и скрипты-помощники для слушателей и преподавателей, но и внедрили симуляторы и виртуальные лаборатории. Чтобы каждый ребенок мог создать свой проект, на дом высылали наборы расходных материалов. А детский технопарк «Наукоград» предложил «Игру в архитектуру», в которой участники с помощью онлайн-карты узнают секреты архитектурных стилей из разных частей света.

Онлайн-формат значительно расширил аудиторию детских технопарков Москвы. Они привлекли слушателей из других регионов России и из-за рубежа: Казахстана, Израиля, США и Южной Кореи. В 2020 году к дистанционным занятиям присоединились почти 40 тысяч школьников.

Слушатели курсов в детских технопарках не только изучают теорию — они создают собственные проекты, разрабатывают и презентуют научно-технические решения, получают навыки командной работы, учатся практическому мышлению.

Благодаря уникальной системе обучения школьники регулярно становятся победителями крупнейших олимпиад и конкурсов, включая Wordskills Russia Junior, Junior Composite Battle, хакатон виртуальной и дополненной реальности, всероссийский конкурс космических проектов «Лунная одиссея». Ученики также удостаивались медалей Московского международного салона изобретений и инновационных технологий и премии «Юный изобретатель».

Среди проектов московских школьников есть весьма необычные и новаторские — интерактивный учебник геометрии, трансформируемое портативное фортепиано, макет Останкинской башни со встроенной системой распознавания температуры, управляемой вентиляцией и внешней подсветкой. А, к примеру, воспитанники «Инжинириума» изобрели подводного робота для проведения исследований в условиях Арктики и ветрогенератор, который работает на солнечной батарее. Ребята из технопарка «Кулибин Про» специализируются на роботах. Они уже создали робота-футболиста и компьютерный симулятор полета на космическом корабле.

Чтобы выбор технопарка и образовательных программ был максимально удобным для детей и родителей, создан специальный сайт, где собраны сведения обо всех технопарках и мероприятиях в них, а также публикуются новости и анонсы вебинаров.

Зарегистрированные пользователи могут отправить заявку на участие в выбранном событии или мастер-классе, даже если запись уже закрыта. В таком случае при возобновлении курсов можно сразу же получить оповещение об этом.

С каждым днем на портале появляется все больше отзывов школьников о работе детских технопарков.

«На лекции “3D в оптике” я узнала о том, как сканировать в 3D и создавать изображение со стереоэффектом в домашних условиях», — поделилась Мария Ермолаева, слушательница детского технопарка Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) «Альтаир».

Некоторые ребята проходят полюбившиеся им программы по несколько раз.

«Курс “Проектирование технических изделий” в этот раз превзошел все мои ожидания. Будучи уже дважды участником подобных курсов, в этот раз я осталась в восторге. Стало интереснее и немного сложнее, чем было раньше, это большой плюс, так как мы охватили больший спектр инструментов. Несмотря на то что все работали дистанционно, все успевали и поддержка преподавателей была всегда своевременна», — написала слушательница детского технопарка «Инжинириум» МГТУ имени Н.Э. Баумана Анастасия Смирнова.

В 2021 году детские технопарки продолжат развиваться и предлагать слушателям новые интересные форматы и познавательные программы по самым востребованным специальностям.