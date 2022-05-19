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В Москве пройдет фестиваль детских технопарков

В преддверии Дня защиты детей и начала школьных каникул в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ состоится фестиваль детских технопарков Москвы. Он пройдет 21 мая 2022 г., сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. К участию приглашают юных москвичей от семи лет. На протяжении всего дня для них будут проводиться мастер-классы и открытые уроки с презентацией летних курсов от детских технопарков столицы. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«На фестивале ребята смогут попробовать себя в разных направлениях, таких как программирование или робототехника. Их познакомят с основами работы на современном оборудовании, например 3D-принтере. После участия в мастер-классах каждый сможет записаться на летние занятия — 15 детских технопарков предлагают порядка 70 программ», — сказала Наталья Сергунина.

Участие в фестивале бесплатное, но требуется регистрация. На каждый мастер-класс нужно зарегистрироваться дополнительно.

Представители детского технопарка Российского государственного социального университета (РГСУ) посвятят занятия языку программирования Python и применению его для создания сайтов и чат-ботов.

На одном из своих мастер-классов детский технопарк «Менделеев центр» предложит школьникам понаблюдать за удивительными химическими реакциями и даже провести их самостоятельно. На другом гости познакомятся с основами робототехники, а также узнают, из каких элементов можно конструировать различные робототехнические устройства.

Технопарк «Альтаир» МИРЭАРоссийского технологического университета проведет занятие, посвященное основным принципам и особенностям работы в программной среде «Компас 3D».

«Наукоград» Московского финансово-юридического университета (МФЮА) устроит квиз, в котором дети смогут проверить свои логические способности.

На занятии детского технопарка «Superfood технологии» ребятам расскажут об особенностях 3D-печати и о применении современных 3D-технологий для создания рабочих схем и изготовления деталей оборудования. Кроме того, они увидят, как производятся карамельные конфеты монпансье, узнают о материалах и инструментах для работы с карамелью, правильном формировании леденцов, их декорировании, видах сахара и многом другом.

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Цифровизация

На мастер-классе «Современный автомобиль» представители детского технопарка Центра развития инжиниринга Московского политехнического университета познакомят подростков с устройством машин и их компонентами, а также научат самостоятельно настраивать отдельные детали на базе образовательного конструктора Educar. Он повторяет все детали реального автомобиля, уменьшенные в восемь раз. На другом занятии гостям предложат погрузиться в мир автомобилестроения и инженерии с помощью очков виртуальной реальности.

Виртуальным технологиям будут посвящены занятия и других детских технопарков.

Так, гостям «Косыгин парк» Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина предложат порисовать в виртуальном пространстве, полетать над городом, поучаствовать в боксерском поединке.

На стенде «Траектории взлета» Московского авиационного института можно стать оператором беспилотных летательных аппаратов. Для этого достаточно просто надеть очки FPV (от английского first point view — «вид от первого лица»). Каждый посетитель сможет увидеть мир глазами дрона, управляя им на высоких скоростях и выполняя фигуры высшего пилотажа.

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ИТ в госсекторе

В рамках фестиваля уже в четвертый раз состоится традиционный шахматный турнир. В нем примут участие команды слушателей детских технопарков РГСУ, Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», «Байтик» и «Наукоград». Турнир пройдет в двух возрастных категориях — до 13 лет и 13–19 лет. Потребуется дополнительная регистрация. 10 лучших игроков турнира смогут сыграть с российским шахматистом, гроссмейстером, чемпионом Европы Эрнесто Инаркиевым.

Также в рамках программы фестиваля запланированы экскурсии по «Технограду». В течение дня их будет всего четыре — в 10:00, 12:00, 16:30 и 18:30. На каждую необходима отдельная регистрация.

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