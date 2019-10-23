Honor представил новый фитнес-браслет Band 5 Sport. Цена

Бренд Honor представил новую модель фитнес-браслетов Honor Band 5 Sport, ориентированную на любителей тренировок на открытом воздухе. Браслет оснащен системой мониторинга активности, способной отслеживать до десяти видов движений во время игры в баскетбол, а также оценивать общую эффективность тренировок.

Honor Band 5 Sport получил множество режимов для различных типов тренировок, включая активности на открытом воздухе и в помещениях, такие как бег, ходьба и баскетбол. Емкая батарея обеспечивает до 14 дней автономной работы без подзарядки при повседневном сценарии использования. Помимо функций для фитнеса, браслет повышает комфорт повседневной жизни, сигнализируя о звонках и сообщениях, приходящих на подключенный смартфон.

Новый браслет Honor Band 5 Sport доступен в двух цветах: ледниковый серый и розовая сакура. Ремешки, сплетенные из нитей четырех разных цветов, придают браслетам яркий и спортивный внешний вид. Они изготовлены из переработанного пластика, что отвечает идеологии бренда Honor.

Шестиосевой датчик движения, способный отслеживать семь различных параметров бега, включая время контакта ноги с землей, длину и частоту шагов, делает новый браслет незаменимым гаджетом с функциями круглосуточного виртуального тренера для всех любителей спорта и фитнеса.

Фитнес-трекер Honor Band 5 Sport можно носить двумя способами: на руке или на ноге, что обеспечивает максимально точные измерение активности как во время беговых и баскетбольных тренировок, так и в повседневной жизни. Вес браслета составляет всего 13 грамм и практически не ощущается на руке, что позволяет носить его круглосуточно, не снимая.

Интеллектуальные алгоритмы Honor Band 5 Sport автоматически распознают предпочтения и привычки пользователя, касающиеся занятий спортом и ночного сна, и подбирают индивидуальные рекомендации, помогающие добиться более высоких результатов и снижающие риск травм и заболеваний.

«Мы стремились создать умный, стильный и функциональный фитнес-трекер, удобный для постоянного ношения. Honor Band 5 Sport поможет пользователям превратить спорт и фитнес из эпизодического хобби в стиль своей жизни, улучшив самочувствие и здоровье», – сказал президент Honor Джордж Чжао.

Продажи устройства в России стартуют 25 октября 2019 г., его розничная цена составит 1990 руб..