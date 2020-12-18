«Динамо» попыталось отобрать у «Крока» 300 млн руб., но в итоге само заплатит 25 миллионов

Управляющая компания «Динамо» безуспешно попыталось взыскать с «Крока» неустойку в 307 млн руб. за просрочку создания систем физической безопасности на центральном стадионе спортивного общества. В результате отказа от удовлетворения иска, УК «Динамо» само оказалось должником своего подрядчика по проекту, что автоматически накладывало на организацию штрафные санкции.

Претензии «Динамо» к «Кроку»

Как выяснил CNews, управляющей компании (УК) «Динамо» не удалось взыскать с «Крока» 307,1 млн руб. неустоек по проекту обеспечения физической безопасности «ВТБ арены» — центрального стадиона «Динамо». Решение об отказе в удовлетворении исковых требований на указанную сумму 18 ноября 2020 г. принял Арбитражный суд Москвы.

В ходе разбирательства «Кроком» был подан встречный иск с требованием рассчитаться за часть работ (на 16,4 млн руб.) и выплатить неустойку, начисленную на сумму этого долга (8,7 млн руб.). Таким образом, размер общих претензий компании составил 25,1 млн руб., и суд их удовлетворил в полном объеме.

Инфраструктурный объект, на котором проходили работы «Крока», объединяет под одной крышей малую и большую спортивные арены, а также музей общества «Динамо», досугово-развлекательный комплекс и подземный паркинг. Общая вместимость центрального стадиона «Динамо» рассчитана на 25,7 тыс. посадочных мест во время футбольных матчей и 33 тыс. мест во время проведения концертов. Число посадочных мест на универсальной арене должно варьироваться от 7 тыс. до 14 тыс., в зависимости от конфигурации площадки: хоккейной, баскетбольной или концертной.

Подряд на обеспечение безопасности центрального стадиона достался «Кроку» 5 апреля 2018 г. как единственно возможному поставщику. Цена договора изначально составила 894,8 млн руб., но впоследствии несколько раз менялась как в большую, так и в меньшую сторону. Эти изменения регулировались дополнительными соглашениями, которые также продлевали сроки исполнения проекта. Сам «Крок» о завершении работ публично объявил в августе 2019 г.

УК «Динамо» придется выплатить «Кроку» долгов и неустоек на 25 млн рублей

На обжалование решения служителей Фемиды УК «Динамо» был отведен месяц. По истечении этого срока, 18 декабря 2020 г. какие-либо записи о подаче апелляционной жалобы в картотеке судебных решений отсутствуют. На момент публикации данного материала представители УК «Динамо» объяснить CNews отсутствие официальных возражений не смогли.

Компания «Крок» от комментариев для CNews в отношении проблемного проекта отказалась.

Некоторые подробности разбирательства

Как уже было упомянуто выше, работы по проекту разделились на основные и дополнительные. Истец в суде указывал на то, что подрядчик в срок выполнил дополнительные работы, но задержал основные, в связи с чем обязан был уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

Кроме того, договором была предусмотрена неустойка за нарушение сроков передачи заказчику всей исполнительной документации в размере 0,03 % от стоимости работ за каждый просроченный день.

Однако суд посчитал, что факт надлежащего исполнения «Кроком» обязательств по договору подтверждается актами сдачи-приемки работ, последний из которых был подписан 21 декабря 2018 г., а также актом об исполнении обязательств по договору от 21 декабря 2018 г.

«Факт нарушения сроков передачи исполнительной документации со стороны “Крок инкорпорейтед” в адрес УК “Динамо” документально не подтвержден, — говорится в судебном заключении. — Более того, начисление неустойки на принятый без замечаний объем работ даже при условии наличия доказательств задержки сроков передачи исполнительной документации (которые в данном случае отсутствуют) допускается лишь при условии невозможности использования результатов работ по указанной причине, однако результаты работ, выполненные в рамках договора, дополнительных соглашений к нему активно используются УК “Динамо”, а факт эксплуатации объекта является общеизвестным».

Что касается встречного иска, то, как можно заключить из документов разбирательства, он был вызван тем, что заказчик ранее посчитал, что вправе удержать сумму за выполнение дополнительных работ в счет образовавшейся (как он полагал) неустойки за просрочку основных работ.

Соответственно, когда начисление неустойки было признано незаконным, УК «Динамо» автоматически оказалось должником, с которого подрядчик вправе требовать штрафных выплат на сумму долга.

В чем заключался проект

Напомним, как ранее сообщал «Крок», компания в ходе проекта создала для московского стадиона внешний периметр безопасности общей протяженностью более 1,2 тыс. м. Вокруг обновленного спортивного комплекса были возведены десять контрольно-пропускных пунктов.

На каждой входной группе были установлены турникеты, считыватели билетов и система видеоидентификации. Последняя была интегрирована с системой распознавания болельщиков и служит для установления личности, проходящего через КПП на территорию комплекса. Внутри входных павильонов были установлены интроскопы и металлодетекторы, а сотрудники службы безопасности обеспечены портативными устройствами для обнаружения опасных жидкостей и предметов.

Установленные камеры призваны обеспечить визуальный контроль входных группы, зон КПП, досмотровых площадок и подступов к ним. Информация от всех систем комплексной безопасности поступает на автоматизированные рабочие места, что должно позволить оперативно реагировать в случае нештатных ситуаций.

Исключить проход на стадион, минуя пропускные пункты, также помогает система охранной сигнализации. Периметральные средства обнаружения регистрируют попытки несанкционированного доступа на территорию спорткомплекса и отправляют оповещение на пост охраны. При этом оператор сразу получает видеоизображение нужного участка.

Чтобы предотвратить несанкционированный проезд транспортных средств, был возведен транспортный КПП на пять полос с 13 зонами досмотра транспорта и пропускной способностью 360 автомобилей в час. Автоматизированная система управления паркингом фиксирует въезд и выезд транспортного средства. При этом на пост охраны передается госномер автомобиля, место, время и дата проезда, а также фото- и видеоподтверждение.