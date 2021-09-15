Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле

Компания Realme, постоянно соревнующаяся с Xiaomi на рынке смартфонов, спустя день после анонса Apple Watch Series 7 выпустила их более доступную копию. Модель Dizo Watch 2 стоит в 10 раз дешевле новинки Apple, а более продвинутые часы Dizo Watch Pro – приблизительно в шесть раз. Есть вероятность их появления в России.

Аналог Apple Watch

Компания Realme, известная в России своими недорогими смартфонами, анонсировала смарт-часы Dizo Watch 2 и Watch Pro. Их показ Realme провела, по случайности или специально, на следующий день после анонса часов Apple Watch Series 7.

По дизайну Dizo Watch 2 и Watch Pro очень напоминают новинку Apple, располагая почти идентичными пропорциями корпуса. Первое поколение часов Dizo Watch Realme показала совсем недавно, в начале августа 2021 г.

От Apple Watch Series 7 новинки Realme отличаются в первую очередь ценой. Если смарт-часы Apple в базовой комплектации стоят $399 в США (29 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 сентября 2021 г.), то Dizo Watch 2 и Watch Pro оцениваются в 2999 и 4999 индийских рупий соответственно (2962 руб. и 4940 руб.). Первой страной, где часы Realme поступили в продажу, стала Индия, но есть шанс, что они приедут и в Россию. Цены Apple Watch Series 7 для российского рынка пока не объявлены, а их релиз ожидается до конца осени 2021 г.

Над дизайном своих смарт-часов Realme трудилась явно не очень долго

В сравнении с первым поколением 40-дневной давности новые Dizo Watch 2 и Watch Pro отличаются, в основном, увеличенным, притом существенно, дисплеем. Что важно, в часах Apple Watch Series 7 акцент тоже сделан на возросшую диагональ экрана.

На основном для себя сегменте, рынке смартфонов, Realme конкурирует вовсе не с Apple, а с Redmi – «дочкой» Xiaomi. Обе компании концентрируются на выпуске недорогих мобильников, и соперничают они во всем мире, в том числе и в России. Realme существует с 2018 г. и входит в концерн ВВК. Redmi появилась на несколько лет раньше, но долгое время была лишь линейкой смартфонов Xiaomi, пока в январе 2019 г. не превратилась в отдельную компанию.

Что умеют Dizo Watch 2

Часы Dizo Watch 2 поставляются с экраном на 1,68 дюйма против 1,4 дюйма у первого поколения, обладающим пиковой яркостью 600 нит и защитным 2,5D-стеклом (маркетинговое название формы экрана смартфона, в котором толщина наружного слоя стекла плавно уменьшается на краях, образуя эффект капли). У новых часов Apple диагональ экрана выросла по сравнению с шестым поколением с 1,78 до 1,9 дюйма.

Новейшие Apple Watch Series 7. Найдите отличия

Новинка Realme весит 52 грамма, комплектуется съемными 20-миллиметровыми ремешками и поставляется со 100 предустановленными динамическими циферблатами с возможностью кастомизации. В часах есть встроенная поддержка 15 видов спорта, что преврашает их в фитнес-трекер. В список, помимо прочего, входят пробежка, бадминтон, ходьба, футбол, баскетбол и даже йога, на которую Apple тоже сделала акцент в своих часах.

Помимо этого, Dizo Watch 2 умеет подсчитывать шаги, пройденное расстояние и количество сожженных калорий. Есть функция контроля качества сна, датчик сердцебиения (может работать в режиме 24х7) и датчик уровня кислорода в крови. Для женщин есть контроллер цикла. В бонус – инструкции по правильному дыханию и медитации, а также функция предупреждения о необходимости выпить стакан воды.

Dizo Watch первого поколения, вышедшие месяцем ранее, сильно уступают второй ревизии по размерам экрана

Часы могут работать автономно и в паре со смартфоном через приложение Dizo App для Android и iOS (доступно в фирменных магазинах приложений). Синхронизация с мобильником осуществляется по Bluetooth 5, после чего на экран часов могут выводиться данные о звонках и сообщениях, прогноз погоды. С помощью Dizo Watch 2 можно искать потерянный телефон в пределах дальности сигнала Bluetooth, а также управлять камерой на телефоне и музыкальным плеером.

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Realme Dizo Watch 2 поставляются с защитой от воды до 5 атмосфер и батареей емкостью 260 мАч, энергии которой хватает на 10 дней работы. Зарядное устройство крепится к часам при помощи магнитов, как и у Apple Watch Series 7.

Улучшенная Pro-версия

Смарт-часы Realme Dizo Watch Pro позаимствовали большую часть своих возможностей у младшей модели, включая яркость экрана 600 нит и 100 настраиваемых циферблатов. Экран в этой модели больше, 1,75 дюйма, плюс производителем в этой модели заявлено наличие ресиверов GPS и ГЛОНАСС.

Примеры кастомизируемых цифербларов в Dizo Watch Pro

Вместо 15 поддерживаемых видов спорта в Realme Dizo Watch Pro представлено сразу 90, как широко распространенных, так и не очень популярных. Перечень включает, в том числе, катание на велосипеде или велотренажере, крикет, греблю, занятия на эллиптическом тренажере, силовые тренировки с «железом» и разрекламированную Apple йогу.

Как и у младших часов, у Realme Dizo Watch Pro есть счетчик калорий и шагов, датчик насыщения кислородом кровью, контроллер сна и женских циклов, а также работающий в режиме нон-стоп датчик сердцебиения. Поддержка приложения Dizo App тоже в наличии, как и модуль Bluetooth 5.

Ремешки у новых Dizo Watch и Watch Pro можно менять

Штатный аккумулятор емкостью 390 мАч обеспечивает Realme Dizo Watch Pro до 14 дней работы без подзарядки. Крепление зарядного устройства здесь тоже магнитное. Дополнительно часы располагают защитой от воды и пыли по стандарту IP68.