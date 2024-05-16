Нижегородцам стал доступен маркетплейс туманного гейминга

ПАО «МТС» сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбербанк. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Играть в МТС Fog Play на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры. Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище «МТС Вторая память» - в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.

Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. По итогам 2023 г. в среднем плата за игровой процесс составила 23 руб. в час.

«Ежегодно индустрия видеогейминга развивается, вовлекая все новую аудиторию. Однако для получения уникального игрового опыта пользователю, как правило требуется мощное и производительное железо, стоимость которого может достигать 150 тыс. руб. за комплект из игровой приставки, телевизора или собранного компьютера с монитором или игрового ноутбука. Помимо самой платформы МТС Fog Play мы предложим геймерам безлимитный интернет-трафик, который обеспечит им непрерывный и неограниченный игровой процесс, а также доступ к уникальным промокодам и другим бонусам внутри популярных франшиз. Таким образом, благодаря МТС Fog Play у пользователей появится возможность упростить игровой путь, а сами игры станут доступны практически для каждого», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс. игроков, которым предоставляют доступ к играм более 1,5 тыс. компьютеров. Ожидается, что в течение года количество пользователей сервиса увеличится в 10 раз.

До конца 2024 г. МТС также планирует значительно расширить количество тайтлов в рамках нового тарифа, на данный момент переговоры ведутся с еще тремя международными издателями игр.

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МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах - ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое качество - разрешение 4K с частотой 60 fps. Сейчас в маркетплейсе насчитывается более 10 тыс. доступных игр.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.