Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ»

Бренд потребительской электроники Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ», разработанной компанией SberDevices. Пользователь может управлять своим телевизором голосом благодаря семейству виртуальных ассистентов Салют, смотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатрах, видео на популярных видеохостингах или выбирать телеканалы на свой вкус, слушать музыку и играть в игры, в том числе через сервис облачного гейминга SberPlay, контролировать работу умного дома, а также пользоваться тысячей приложений из каталога.

В линейке доступны безрамочные телевизоры TV Prestigio TOP с диагоналями 40, 43, 50 и 65 дюймов.

В телевизорах с «Салют ТВ» предусмотрены Bluetooth и Wi-Fi модуль, поддерживающий как частоту 2.4, так и 5 ГГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. По Bluetooth пользователь может подключить к телевизору геймпад, беспроводные наушники, колонки, гарнитуру или другие необходимые устройства.

Все модели оснащены матрицами класса А с поддержкой современного разрешения Ultra HD (4K) / Full HD с высокими контрастностью и насыщенностью.

Пользователям доступно голосовое управление через виртуальных ассистентов. Их трое, и можно выбрать того, с кем больше нравится общаться – «Сбера», «Джой» или «Афину». Виртуальные ассистенты разгрузят бытовую рутину, а также:

•Найдут по запросу и запустят фильм или включат музыку;

•Предложат к просмотру ролик или прямой эфир любимого блогера на популярном видеохостинге;

•Помогут найти нужную информацию через встроенный Интернет-браузер;

•Запустят игру из каталога приложений либо через сервис облачного гейминга SberPlay;

•Запишут в салон красоты или клинику;

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•Закажут продукты или готовую еду с доставкой на дом;

•Настроят таймер или будильник, чтобы телевизор выключился в нужное время;

•Помогут в управлении умным домом;

•Ответят на любые вопросы.

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Специально для родителей, которые беспокоятся о том, чем занят их ребенок, в телевизорах Prestigio с «Салют ТВ» предусмотрен «Детский режим». Эта опция оградит ребенка от нежелательного контента и предложит наиболее интересные и полезные для юных зрителей видео, кино и мультфильмы. А подключив к телевизору геймпад, можно весело провести время всей семьей за игрой.

Возможности телевизоров Prestigio с «Салют ТВ» можно дополнительно расширить с помощью приложения «Салют», которое добавляет функции трек-пада и аэромыши для еще более простого и комфортного управления браузером прямо со смартфона. Теперь поиск в Интернете и выбор нужного контента станет еще удобнее.

ОС «Салют ТВ», установленная на телевизорах Prestigio, предлагает эксклюзивный доступ к сервису облачного гейминга SberPlay. C телевизором Prestigio TOP с «Салют ТВ» вы сможете играть в популярные ПК-игры без мощных компьютеров. Пользователь может выбрать: играть с нескольких геймпадов, виртуального геймпада в приложении или с клавиатуры, мыши и геймпада.

Телевизоры Prestigio с «Салют ТВ» доступны для покупки уже в январе 2022 г.