МТС: кировские геймеры выбирают ролевые и приключенческие экшены

ПАО «МТС» проанализировала предпочтения пользователей сервиса туманного гейминга МТС Fog Play. Самым популярным жанром среди кировчан с января по июль 2024 г. стали ролевые экшены – на них пришлось около трети всех игровых сессий, а самой популярной игрой стала Escape from tarkov. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Россияне стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 г. среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза до 100 тыс. человек, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в два раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тыс. устройств.

Ролевые экшены (Action RPG) возглавили топ популярных жанров в Кирове. На втором месте расположился приключенческий экшен (Action adventure). Тройку лидеров замыкают многопользовательские онлайновые боевые арены (Moba).

Сейчас на платформе Fog Play доступно свыше 10 тыс. игр, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель.

Топ-10 популярных игр по количеству игровых сессий: Escape from tarkov, Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Rust, Grand Theft Auto V, Fortnite, Red Dead Redemption 2, Genshin Impact, Honkai: Star Rail

«Облачный гейминг стремительно развивается, создавая новые возможности для игроков и владельцев ПК, желающих монетизировать свои игровые мощности. Стоимость часа игры в нашем сервисе начинается от 13 руб., а средняя стоимость составляет 24 руб. Сдав свой ПК через облачное хранилище, можно заработать до 17 тыс. руб. в месяц. Благодаря прозрачности процессов, удобству и доступности – это направление может стать одним из наиболее перспективных в мире игр. Таким образом создается взаимовыгодная экосистема, как для игроков, так и для владельцев ПК. Со своей стороны, мы активно развиваем сервис, добавляя новые инструменты и фишки. Например, в мае мы запустили мобильное приложение для ТВ-приставок и умных телевизоров Сбера и Android TV. На игру с ТВ приходится уже около 15% от всех игровых сессий», – сказал директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков.

До конца 2024 г. для всех абонентов МТС действует 15% скидка на игровой процесс в течение трех месяцев при подключении специального тарифа.