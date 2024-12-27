МТС представила медиаприставку для облачного гейминга

МТС объявляет о том, что первой в России запустила специализированную игровую приставку для облачного гейминга МТС Fog Play. Консоль позволяет превратить любой телевизор в полноценный игровой центр, в котором доступно более 2 тыс. компьютерных игр. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Опыт игры на приставке МТС максимально приближен игре на любой другой современной консоли. Устройство легко подключается в HDMI-вход телевизора, проектора или монитора и настраивается за две минуты. Для качественного игрового опыта необходимо стабильное интернет подключение со скоростью от 30 Мбит/с и авторизация по номеру телефона в сервисе МТС Fog Play. В комплект входит приставка, беспроводной геймпад, пульт управления, адаптер питания и HDMI-кабель. Стоимость устройства 4990 руб. Консоль уже доступна в продаже.

МТС МТС представила медиаприставку для облачного гейминга

Операционная система имеет специальный игровой режим и оптимизированна под облачный гейминг МТС Fog Play. Внутри консоли производительный чипсет Amlogic S905Y4 с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ хранилища. В режиме гейминга поддерживается Full HD и 60 FPS, а геймпад позволяет бесперерывно играть на протяжении 6 часов.

Также с помощью приставки можно смотреть фильмы и телеканалы в 4К. В ней предустановлено приложение KION и доступна возможность устанавливать другие приложения для Android TV.

«Облачный гейминг популярен во всем мире. Его главное преимущество заключается в том, что пользователю не нужно тратить большую сумму на приобретение мощного компьютера. Например, сейчас ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс. человек. Наша игровая приставка позволит еще большему количеству людей получить доступ к главным игровых хитам. Отмечу, что первая партия выпущена ограниченным тиражом и уже доступна в продаже на нашей витрине в OZON», — сказал директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков.