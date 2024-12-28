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МТС представила медиаприставку для облачного гейминга для жителей Кировской области

МТС объявляет запуске первой в России специализированной игровой приставки для облачного гейминга МТС Fog Play. Консоль позволяет превратить любой телевизор в полноценный игровой центр, в котором доступно более 2000 компьютерных игр. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Операционная система приставки имеет специальный игровой режим и оптимизирована под облачный гейминг МТС Fog Play. Внутри консоли производительный чипсет Amlogic S905Y4 с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ хранилища. В режиме гейминга поддерживается Full HD и 60 FPS, а геймпад позволяет без перерыва играть на протяжении 6 часов.

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МТС
МТС представила медиаприставку для облачного гейминга для жителей Кировской области

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«Облачный гейминг популярен во всем мире. Его главное преимущество заключается в том, что пользователю не нужно тратить большую сумму на приобретение мощного компьютера. Например, сейчас ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс. человек. Наша игровая приставка позволит еще большему количеству людей получить доступ к главным игровых хитам. Отмечу, что первая партия выпущена ограниченным тиражом и уже доступна в продаже на нашей витрине в OZON», — сказал директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков.

Для качественного игрового опыта необходимо стабильное интернет подключение со скоростью от 30 Мбит/с и авторизация по номеру телефона в сервисе МТС Fog Play. В комплект входит приставка, беспроводной геймпад, пульт управления, адаптер питания и HDMI-кабель. Стоимость устройства 4990 руб.

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