Аналитика МТС: россияне зимой стали больше тратить на видеоигры

ПАО «МТС», сервис «МТС Оплата» и сервис облачного гейминга «МТС Fog Play» проанализировали предпочтения геймеров текущей зимой. В декабре 2024 г. количество платежей за гейминг выросло в 1,5 раза в сравнении со среднемесячным значением, а в январе резко вырос интерес геймеров к Hogwarts Legacy. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В декабре и январе россияне традиционно совершают самое большое количество платежей за гейминг. Этому способствуют предпраздничные распродажи, длинные выходные и погодные условия.

По данным «МТС Оплаты» в декабре россияне совершили в 1,5 раза больше платежей за гейминг по сравнению со среднемесячным значением 2024 г., а средний чек вырос на 10% до 1,7 тыс. руб. Самый большой платеж составил 30,05 тыс. руб.

Количество оплат на одного пользователя в декабре 2024 г. выросло до 2,1, что также является самым большим показателем в 2024 г. Аналитики такие показатели рост объясняют тем, что отечественные геймеры запасались играми в преддверии длинных новогодних каникул.

Большая часть платежей в декабре 2024 г. и в январе 2025 г. сделана в онлайн-сервисе Steam, библиотека которого насчитывает более 50 тыс. игр, также в топ-3 вошли Genshin Impact и Roblox. Из неигровых сервисов лидером по количеству платежей стала оплата месячной подписки ChatGPT Pro.

По данным сервиса «МТС Fog Play» количество игровых сессий в первую половину января 2025 г. было на 17% больше второй половины декабря и на 54% больше первой половины декабря 2024 г.

Лидерами по игровым сессиям в первой половине января 2025 г. стали: Cyberpunk 2077 – 4,6%; Hogwarts Legacy – 3,3%; Counter-Strike: Global Offensive – 2,6%; Red Dead Redemption 2 – 2,5%; S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – 2,5%.

Интересно, что на новогодних каникулах резко вырос интерес к Hogwarts Legacy, действие которой разворачивается в фэнтезийной вселенной «Гарри Поттера». В декабре эта игра конкурировала за последние места в топ-10. Просмотр фильмов о Гарри Поттере давно стал новогодней традицией для многих россиян, а теперь эта традиция перешла и на гейминг.

В топ регионов, где облачный гейминг наиболее популярен, входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Свердловская, Новосибирская, Нижегородская и Ростовская области.

Аналитики «МТС Оплаты» отмечают, что мужчины гораздо чаще оплачивают игры и внутриигровые покупки – 82% против 18%. Интересно, что среди мужчин чаще тратятся на гейминг в возрасте 24-30 лет, а среди женщин – старше 40.