Приморские геймеры предпочитают играть в GTA V и ролевые экшены

МТС проанализировала предпочтения пользователей сервиса туманного гейминга МТС Fog Play в Приморском крае. Самым востребованным жанром среди приморских игроков стали приключенческие экшены, а самой популярной игрой - GTA V. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Приморцы стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 г. среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом 2023 г. увеличилась в 1,5 раза, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в два раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тыс. устройств.

В тройку самых популярных у приморских геймеров жанров вошли приключенческие экшены (Action adventure), ролевые экшены (Action RPG) и симуляторы. Топ-5 популярных игр по количеству игровых сессий в Приморском крае: Grand Theft Auto V, Cyberpunk 2077, Genshin Impact, Marvel's Spider-Man Remastered, Rust.

«Облачный гейминг активно развивается - сейчас на платформе Fog Play доступно свыше 10 тыс. игр, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель. В мае мы запустили мобильное приложение для ТВ-приставок и умных телевизоров Сбера и Android TV. На игру с ТВ приходится уже около 15% от всех игровых сессий. При этом, облачный гейминг открывает новые возможности как для геймеров, так и для владельцев мощных компьютеров - они могут монетизировать свои игровые ресурсы», — отметила директор МТС Приморском крае Евгения Сысоева.

МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. Сейчас в МТС Fog Play насчитывается более 10 тыс. доступных игр.

Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.

Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться.