Kokoc Group: российский рынок гейминга вырастет на 25% к 2026 году

Российский рынок видеоигр постепенно переходит в фазу второй волны роста. После больших изменений 2022-2023 гг. индустрия адаптировалась к новым условиям, создала собственную инфраструктуру, локальные продукты, новые цепочки поставок и вышла на траекторию устойчивого роста. По прогнозу платформы ADVGame (входит в дивизион Affiliate Kokoc Group), объем российского игрового рынка к 2026 г. может достичь 250-300 млрд руб., что означает рост на 15–25% в сравнении с текущими показателями. При этом по структуре сегментов рынок начинает заметно менять пропорции, появляются новые точки роста и новые модели монетизации. Об этом CNews сообщили представители Kokoc Group.

По прогнозам аналитиков, основными драйверами роста в 2025-2026 гг. станут мобильные игры (+20–30%), облачный гейминг (+40–60% с низкой базы) и Telegram-игры. Рост ПК- и консольного сегмента ожидается более умеренным — на уровне 10–15%, в основном из-за проблем с поставками оборудования и ограниченного доступа к международным релизам.

В сегменте мобильных игр наиболее перспективными станут hyper-casual и midcore-проекты. По оценкам экспертов, первая категория может показать прирост в 25–35% благодаря низким затратам на разработку и быстрой окупаемости, вторая — в 20–25% за счет стремительного роста популярности отечественных аналогов западных RPG и стратегий. Параллельно продолжит активно развиваться ниша «паблик-игр» — легких и доступных продуктов во «ВКонтакте» и Telegram, которые становятся инструментом развлечения и монетизации для широкой аудитории.

Как отмечают аналитики, использование Telegram в качестве новой гейминг-платформы – один из последних трендов, который обладает высоким потенциалом за счет низкого порога входа для разработчиков. Создание игр или мини-приложений для этой площадки доступно в том числе и небольшим студиям, при этом продвижение продукта не требует больших затрат благодаря встроенной аудитории и возможностям вирального распространения через реферальные ссылки, чаты, мемы и стримеров.

Среди популярных жанров — казуальные аркады, викторины и крипто-игры формата Tap-to-Earn. Ключевые механики монетизации включают подписки (Telegram Premium), микротранзакции (NFT, внутриигровые покупки) и рекламу по модели CPA. Проекты Hamster Kombat и Notcoin уже задали планку успешности и привлекли многомиллионную аудиторию.

Ожидается, что облачный гейминг также продемонстрирует положительную динамику: текущая доля в структуре рынка составляет около 2%, но к 2026 г. она может вырасти до 5–7%. Лидерами направления остаются платформы «Ростелеком Игры», VK Play Cloud и Fog Play от МТС. При этом аналитики признают, что высокая стоимость и нестабильность интернет-соединения в регионах замедляют более уверенный рост данного сегмента.

Интерес к Web3 и blockchain-играм в ближайшие два года также сохранится: эксперты отмечают значительный потенциал, особенно в части гибридных моделей с элементами Play-to-Earn и виртуальной собственности. Однако развитие этого направления будет зависеть от позиции регуляторов.

«Облачный гейминг в России – это как ранний Steam: все понимают потенциал, но пока не хватает инфраструктуры. Зато Telegram уже стал площадкой для игровых экспериментов, здесь вырываются вперед не на графике, а на безумных идеях вроде «зарабатывай, тапая хомяка». Проекты вроде Hamster Kombat взрывают соцсети без миллионов на разработку, доказывая: главное – вовлечь, а не впечатлить», – отметила Алина Попова, руководитель группы ADV Game (входит в дивизион Affiliate Kokoc Group).

В 2024 г. объем мирового рынка игровой индустрии достиг $187,7 млрд, показав рост на 2,1% по сравнению с 2023 г. При этом российский рынок входит в число наиболее перспективных направлений по динамике потребления и активности партнерских программ.