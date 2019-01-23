Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росатом
Атомэнергопром РАСУ
Русатом Автоматизированные Системы Управления
Публикаций - 89, упоминаний - 140
Росатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Алымов Сергей 22 20
|Ватулин Олег 11 11
|Путин Владимир 2445 4
|Переверзев Алексей 3 3
|Абакумов Евгений 109 3
|Рейман Леонид 1002 2
|Пехтерев Сергей 42 2
|Шаронов Андрей 58 2
|Мантуров Денис 63 2
|Крылов Валерий 15 1
|Клебанов Илья 21 1
|Севастьянов Дмитрий 8 1
|Гуляева Татьяна 36 1
|Сухопаров Анатолий 16 1
|Ковалев Анатолий 4 1
|Галеев Артур 8 1
|Христенко Виктор 40 1
|Касьянов Михаил 51 1
|Церенов Церен 45 1
|Рыбалкин Александр 1 1
|Черников Андрей 3 1
|Бутко Андрей 1 1
|Толстой Лев 23 1
|Подольный Вадим 6 1
|Алексеев Сергей 6 1
|Серчугов Евгений 2 1
|Савин Валерий 1 1
|Грошев Николай 1 1
|Фрадков Михаил 159 1
|Умаров Михаил 55 1
|Дуб Алексей 1 1
|Воронин Алексей 15 1
|Махновский Кирилл 18 1
|Наквасин Сергей 13 1
|Федоров Алексей 57 1
|Панченко Иван 44 1
|IDC - International Data Corporation 4528 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2698 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
|Gartner Dataquest 329 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru