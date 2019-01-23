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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Росатом
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Русатом Автоматизированные Системы Управления

Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления


23.01.2019 «Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС
06.06.2017 Hughes поставит в Россию первую VSAT-систему стандарта DVB-S2X для «РуСат»
25.05.2017 РАСУ оснастит новые блоки на «Курской АЭС» системами связи
20.03.2017 «Русатом автоматизированные системы управления» запускает собственный электротехнический бизнес
13.12.2016 РАСУ автоматизирует новые энергоблоки АЭС в Индии
31.01.2014 «РуСат» открывает сервисный центр Newtec
29.01.2014 Ссора провайдеров позволила абонентам бесплатно пользоваться спутниковым интернетом
23.01.2013 «РуСат» будет предоставлять услуги спутникового интернета под торговой маркой KiteNet
16.01.2013 «РуСат» расширяет сотрудничество с Panasonic Avionics
18.12.2012 «РуСат» запустил пилотный проект по предоставлению доступа в интернет в поездах
19.09.2012 «РуСат» выходит на массовый рынок
17.07.2012 «РуСат» открывает сервисный центр C-COM
21.03.2012 «РуСат» начал оказывать услугу аренды емкости телепорта
17.01.2012 «РуСат» стал официальным представителем по продаже оборудования Wavestream на территории России
15.12.2011 «РуСат» купил сервис-центр ViaSat
29.11.2011 «РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Astra 1F
27.04.2011 «РуСат» формирует новую платформу для управления сетью VSAT
09.03.2011 Оборот «РуСат» в 2010 г. вырос на 27,6% до 1,17 млрд руб.
16.02.2011 «РуСат» предоставит связь для транзитных самолетов
31.01.2011 «РуСат» предоставил вещателям возможность получения телепрограмм из центра формирования медиапотоков «Синтерра Медиа»
26.10.2010 «РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Intelsat-906
23.09.2010 «РуСат» отчитался за первое полугодие 2010 г.
25.09.2009 «РуСат» отчитался за первое полугодие 2009 г.
03.09.2009 МВД выделило свыше 8 млн руб. на модернизацию спутниковой сети
16.07.2009 «РуСат» получил разрешение на частоты Ku-диапазона
19.03.2009 «РуСат» представил новую услугу для вещателей и операторов
29.01.2009 «РуСат» обеспечил радиовещание в регионах
12.12.2008 «РуСат» запустил в России спутниковую сеть на базе SkyWire
31.10.2008 «РуСат» построил приемный телепорт в Москве
29.07.2008 «Русат» подписал договор с Intelsat об аренде частотного ресурса спутника Intelsat-15
29.04.2008 «РуСат» расширяет сотрудничество с СТВ
01.04.2008 «РуСат» установил две станции VSAT для Богучанской ГЭС
12.02.2008 «РуСат» протестировал модем SkyWire для спутниковых сетей без центральной станции
15.01.2008 Оборот «РуСат» вырос на 70%
05.12.2007 DVB-S2 расширит российский рынок услуг спутникового доступа в интернет
31.10.2007 «РуСат» строит приемный телепорт в Москве
02.10.2007 «РуСат» установил в Коми VSAT-терминал для Росгидрометцентра
18.09.2007 «РуСат» арендовал частотный ресурс спутника Intelsat-904
30.08.2007 «РуСат» расширяет территорию предоставления услуг спутниковой связи
02.08.2007 «РуСат» поставит передвижную спутниковую станцию для МВД России

Публикаций - 89, упоминаний - 140

Росатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Motorola 3319 8
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 8
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 7
Viasat 74 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 7
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 189 7
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 7
ProViS - Provideo Systems 9 6
Rambler Group - Рамблер ГК 758 6
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 96 6
BT Group - British Telecommunications 614 6
STMicroelectronics 274 6
Apple Inc 10154 6
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 5
Intel Corporation 10814 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 108 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2440 4
Наука и инновации АО 6 4
Росатом РИР - Русатом Инфраструктурные решения 23 3
Oracle Corporation 5813 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3763 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8558 2
Orange S.A. 879 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 442 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 2
Siemens AG - Сименс Россия 2223 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 9 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7838 2
Microsoft Corporation 21029 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 555 2
Eutelsat 133 2
Инфраструктура ТК 4 2
Hughes 68 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7526 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6243 2
Gilat Satellite Networks 69 2
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 49 2
Agilent Technologies 114 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 56 1
АФК Система - Система Масс-медиа 64 6
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 6
Орион-Экспресс - Телекарта 134 5
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 4
Газпром ПАО 778 3
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 3
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 92 3
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 21 3
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 28 3
РЖД - Российские железные дороги 1333 3
Евросеть 1342 2
Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 7 2
Почта России ПАО 1801 2
УЭМЗ - Уральский электромеханический завод 3 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 40 2
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 81 2
Трансаэро - авиакомпания 56 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 46 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 80 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
36,6 - аптечная сеть 13 1
Интер РАО ПАО 267 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 20 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 2 1
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 36 1
Газпром ГПМ Ред Медиа 15 1
Роснефть НК 419 1
Физприбор - Московский завод 8 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1924 1
ГПБ - Газпромбанк 802 1
Связной ГК 1085 1
Лукойл Информ 87 1
X5 Group - Пятерочка 291 1
Банк Зенит 194 1
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 46 1
Boeing 931 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 177 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1250 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7407 13
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 5
Правительство РФ 2666 4
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1998 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2040 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1181 2
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 17 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 54 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2354 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 102 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 142 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 1
Совет Европы 75 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 886 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 1
Президент Российской Федерации 1733 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 1
Роснано 619 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 930 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1771 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 202 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 174 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1771 13
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 120 6
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 98 5
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 53 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6905 4
Ku-диапазон 69 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2257 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2525 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3199 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2744 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 231 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10170 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 656 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2874 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1261 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1890 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 957 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 66 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12184 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 745 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 9 1
РЗА - Система цифровой релейной защиты и автоматики 10 1
3D печать 272 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 1
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 20 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 75 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1049 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 651 1
Умная каска 8 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 534 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 140 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 463 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 470 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 978 1
Электроника 93 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 7 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 166 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 17
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 677 4
Microsoft SQL Server 1265 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 337 3
Linux OS 7216 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 311 2
АИК ССИ - Автоматизированная информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации 2 2
Swiss-AS AMOS 16 1
Ростатом - Росэнергоатом ЦОД Калининский 28 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 1
Microsoft Windows Server 2012 151 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 546 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 234 1
Microsoft Windows 10 Enterprise 20 1
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 4 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 23 1
Microsoft Windows Server 2016 43 1
Умные каски - Программно-аппаратный комплекс 7 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 12 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1480 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 219 1
Siemens Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 17 1
Microsoft Office 2016 15 1
МегаФон 3G-сеть 22 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 151 1
Gilat SkyEdge VSAT 16 1
Nokia 7650 62 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 66 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 456 1
Microsoft Windows 10 10137 1
JavaScript - Язык программирования 937 1
Microsoft Azure 1220 1
AWS - Amazon Web Services 608 1
1С:ERP Управление предприятием 216 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1280 1
Microsoft Windows 7 1758 1
Microsoft Outlook 1209 1
Алымов Сергей 22 20
Ватулин Олег 11 11
Путин Владимир 2445 4
Переверзев Алексей 3 3
Абакумов Евгений 109 3
Рейман Леонид 1002 2
Пехтерев Сергей 42 2
Шаронов Андрей 58 2
Мантуров Денис 63 2
Крылов Валерий 15 1
Клебанов Илья 21 1
Севастьянов Дмитрий 8 1
Гуляева Татьяна 36 1
Сухопаров Анатолий 16 1
Ковалев Анатолий 4 1
Галеев Артур 8 1
Христенко Виктор 40 1
Касьянов Михаил 51 1
Церенов Церен 45 1
Рыбалкин Александр 1 1
Черников Андрей 3 1
Бутко Андрей 1 1
Толстой Лев 23 1
Подольный Вадим 6 1
Алексеев Сергей 6 1
Серчугов Евгений 2 1
Савин Валерий 1 1
Грошев Николай 1 1
Фрадков Михаил 159 1
Умаров Михаил 55 1
Дуб Алексей 1 1
Воронин Алексей 15 1
Махновский Кирилл 18 1
Наквасин Сергей 13 1
Федоров Алексей 57 1
Панченко Иван 44 1
Россия - Российская федерация - РФ 82603 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26738 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34077 8
Европа 7254 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11622 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12081 5
Индия - Республика 4106 5
Германия - Федеративная Республика 7794 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1731 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1856 3
Япония 7916 3
Европа Восточная 2815 3
Финляндия - Финляндская Республика 1652 3
Франция - Французская Республика 4931 3
Венгрия 610 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1863 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1011 3
Россия - Сибирь 1346 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 629 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1934 3
Каспийское море - Нефтегазоконденсатное шельфовое месторождение имени Ю. Корчагина 3 2
Израиль 1685 2
Евразия 229 2
Каспийское море 48 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1472 2
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 148 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 58 2
Турция - Турецкая республика 1478 2
Иран - Исламская Республика Иран 923 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 275 2
Египет - Арабская Республика 638 2
Беларусь - Белоруссия 3209 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9591 2
Россия - СФО - Новосибирск 2927 2
Монголия 248 1
Бельгия - Королевство 848 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 302 1
Fashion industry - Индустрия моды 27 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 6
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 627 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1485 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 158 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 22 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3666 1
Абонентская база 12 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 956 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 95 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 18 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 302 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5083 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1837 6
Euronews - телеканал 46 6
РБК ТВ - телеканал 58 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10333 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
Рен ТВ - телеканал 56 1
New Scientist 1444 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
VNUNet.com 189 1
NBC Universal Media 62 1
IDC - International Data Corporation 4528 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2698 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
Gartner Dataquest 329 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 3
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 3 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 1
Сириус - Образовательный центр 108 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 208 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 95 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 16 1
CSTB Telecom & Media 49 8
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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