Дорофеев Евгений
Дорофеев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 700 2
|Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
|Код Безопасности 616 1
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
|Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 1
|Богатырев Александр 3 1
|Игнатов Игнат 2 1
|Дбар Федор 35 1
|Тихонов Андрей 41 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
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