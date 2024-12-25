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Дорофеев Евгений



25.12.2024 В МГКЭИТ открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт» 1
19.12.2024 «Ред Софт» открыла ИТ-лабораторию в Колледже связи №54 1
30.10.2024 У экспозиции Мураново появился сайт цифровых двойников 1
31.01.2024 «Росатом» разработает модули анализа траффика АСУ ТП для комплекса защиты корпоративных сетей «Кода Безопасности» 1
26.09.2023 РАСУ стало участником Ассоциации «Доверенная платформа» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Дорофеев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 700 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Код Безопасности 616 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 224 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 337 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 255 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Podcasts - Подкастинг 256 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Стандартизация - Standardization 2130 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 59 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
АСУ ТП - Информационная безопасность 63 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
МГКЭИТ ГБПОУ - Московский Государственный колледж электромеханики и информационных технологий 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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